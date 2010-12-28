ایجاد رشته علوم انسانی در تمام مدارس تیزهوشان از سال آینده

محمد علی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری گسترش رشته علوم انسانی در بین نخبگان کشور است که در همین راستا به دنبال این هستیم که رشته های علوم انسانی را در بین دانش آموزان نخبه و تیزهوش گسترش دهیم.

رئیس سازمان ملی استعدادهای درخشان ادامه داد: از سال تحصیلی آینده در تمام دبیرستانهای استعدادهای درخشان "سمپاد" رشته علوم انسانی تدریس می شود و دانش آموزان علاقمند و با استعداد می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند.

غفاری با بیان اینکه دستورالعمل دایر شدن رشته علوم انسانی تا پایان سال 1389 با هماهنگی معاونتهای زیر ربط آموزش و پرورش به همه مراکزسمپاد ابلاغ می شود گفت: البته در این زمینه با مدیران مراکز به صورت شفاهی صحبت شده و زمینه های لازم را فراهم آورده ایم.

رئیس سازمان ملی استعدادهای درخشان با اشاره به تغییر آزمونهای مدارس سمپاد برای اولین بار در سال جاری افزود: در سالهای گذشته در آزمونهای این مدارس تنها به علوم پایه توجه می شد اما امسال برای بهبود وضعیت فرهنگی دروس معارف اسلامی و ادبیات فارسی نیز اضافه شده است.

غفاری با بیان اینکه مواد مربوط به علوم انسانی در آزمونهای سال آینده بیشتر می شود، گفت: قطعا با این رویکرد مدارس سمپاد ورودی های قوی تری در این رشته خواهند داشت.

رئیس سازمان ملی استعدادهای درخشان افزود: افزودن مواد علوم انسانی به آزمونهای سمپاد طی سالهای آینده ادامه پیدا می کند و ابعاد جدیدتری را به آن اضافه می کنیم.