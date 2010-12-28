به گزارش خبرنگار سیاسی مهر،"نهم دی ماه" یاد آور روزیست که در آن بار دیگر "دست قدرت خدا" در دفاع از حریم ولایت از آستین ملت ایران بیرون آمد تا به تمام فتنه گران و حامیان غربی آن ها حقانیت کلام الهی "ان الباطل کان زهوقا" را یاد آوری کند. این سطور چیزی نیست، جز یادآوری تاریخی و گام به گام حوادثی که حماسه "نهم دی ماه" را رقم زد.

نهم دی ماه، همان روزی که رهبر معظم انقلاب آن را به تاسی از امام راحل در نام گذاری قیام مردمی 15 خرداد، "یوم الله" نامیدند.

با گذشت یک روز از وقایع روز عاشورا و مشخص شدن ماهیت فتنه گران، غرور و خشم انقلابی مردم ایران در گوشه و کنار کشور خود را نشان داد.

در حالی که هم چنان دستگاه های رسمی مشغول بررسی وقایع روز عاشورا بودند، مردم شهرها و شهرستان های مختلف به صورت خودجوش تجمعات اعتراض آمیز خود را آغاز کردند.

در استان همدان هزاران نفر با تجمع در امامزاده حسین این شهر انزجار خود را از این اهانت بزرگ اعلام کردند. در این مراسم هزاران نفر از عزاداران حسینی ضمن اعلام تسلیت به محضر حضرت صاحب‌الزمان (عج) هتک حرمت یزیدیان زمان را در روز عاشورا و عزای حسینی محکوم کردند. در این تجمع مردم شهر با شعار "عزا عزاست امروز روز عزاست امروز خامنه‌ای رهبر صاحب عزاست امروز "، "مرگ بر فتنه‌گر "، "مرگ بر منافق "، "مرگ بر سازشکار " از امامزاده حسین این شهر به سمت آرامگاه بوعلی حرکت کردند.

مردم سمنان نیز بدون هیچ اطلاع و هماهنگی قبلی با حضور هیات های عزاداری و با حرکت از مسیر پارک سنگی به سمت سه راهی ولیعصر انزجار خود را ازاین حرکت فتنه گران اعلام کردند و خواستار مجازات آنان شدند.

در اهواز نیزمردم این شهربا تجمع در میدان شهدای این شهر و با سینه زنی و عزاداری انزجار خود را از هتک حرمت روز عاشورا اعلام کردند. می‌میریم می‌جنگیم افسر جنگ نرمیم "، "نه سازش نه تسلیم سیدعلی ما هستیم "، "خطوط قرمز ما خط سبز ولایت " شعارهای اصلی مردم در این راهپیمایی اعتراض آمیز بود.

اما شاید یکی از بزرگترین اعتراضات مردم در این روز در شهر قم بود که مردم این شهر با تجمع چند ده هزار نفری در حرم حضرت معصومه و بعد حرکت به سمت میدان شهدای قم حماسه ای دیگر آفریدند.

در این راهپیمایی که برخی از مراجع عظام تقلید و هم چنین مقامات و مسئولان استان قم حضور داشتند، معترضان خشمگین با ابراز انزجار از حرکت فتنه گران در روز عاشورا خواستار برخورد سریع و مقتدرانه قوه قضاییه با اغتشاش گران شدند.

«ای رهبر بت‌شکن، بت نفاق را بشکن»، «حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی»، «وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد» و «خامنه‌ای کوثر است دشمن او ابتر است» از جمله شعار های دیگر مردم قم در این راهپیمایی بود.

مردم لرستان نیز با یک تجمع خود جوش در مقابل دادگستری این شهر حرکت فتنه گران را محکوم کردند.

اما از سوی دیگر فتنه گران که با خیزش ملی و مذهبی مردم ایران روبه روشدند، تنها به صورت منفعلانه و ذلیلانه از حرکت اشتباه خود در روز عاشورا دفاع کردند.

میر حسین موسوی طی بیانیه ای اغتشاش گران روز عاشورا را " ملت خداجو" نامید و کروبی نیز برخورد نیروهای انتظامی با اغتشاش گران هتک حرمت کنندگان به عاشورای حسینی را به برخورد رژیم ستمشاهی با مردم مسلمان و انقلابی بهمن 57 تشبیه کرد.

رسانه های تبلیغی فتنه گران و بیگانگان نیز در این روز با انتشار عکس ها و فیلم های اغتشاشات روز عاشورا به تبلیغ این حرکت پرداختند.

در این میان باراک اوباما رییس جمهور آمریکا نیزبه حمایت از اغتشاش گران پرداخت و آنان را ملتی شجاع نامید!!

تمام این سخنان در حالی بود که خیزش ملت ایران به دنبال جوشش غیرت دینی می رفت تا طومار فتنه گران را در هم بپیچاند. گویی همه ملت منتظر یک بهانه بودند تا اقیانوس ملت ایران را گسترده تر و یکپارچه تر از همیشه به رخ همه عوامل داخلی و خارجی فتنه 88 بکشند.

در شهرهای مختلف اخبار ضد و نقیضی از برگزاری راهپیمایی سراسری در روزها و ساعات مختلف به گوش می رسد. برخی راهپیمایی بعد از نماز جمعه را پیشنهاد می کنند و برخی بر لزوم واکنش سریع تر مردم در روز چهارشنبه تاکید می کنند.

هر چه باشد باید پاسخی سریع و عاجل برای طغیان غیرت انقلابی مردم یافت و شرایطی را فراهم کرد تا در محیطی امن و آرام شرایط را برای حضور سراسری مردم فراهم کرد.

باید تا نهم دی ماه منتظر بود و دید...