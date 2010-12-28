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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۴

خراسان شمالی زودتر از برنامه پنجم توسعه جشن پایان بی سوادی می گیرد

خراسان شمالی زودتر از برنامه پنجم توسعه جشن پایان بی سوادی می گیرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل نهضت سواد آموزی خراسان شمالی گفت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته خراسان شمالی یک سال زودتر از برنامه توسعه جشن پایان بی سوادی می گیرد.

محمد ابراهیم عصمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: با سوادی گروه سنی 10 تا 49 سال در خراسان شمالی تا سال 92 به 97 درصد خواهد رسید و یک سال زودتر از برنامه توسعه پنجم و سند راهبردی سوادآموزی استان این جشن برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه خراسان شمالی در سال 85 رتبه بیست و هفتم را در کشور داشته و امسال به رتبه بیستم صعود کرده، تصریح کرد: خراسان شمالی با برنامه پنجم توسعه چهار درصد و از میانگین کشوری دو درصد فاصله دارد.

وی افزود: نهضت سوادآموزی خراسان شمالی در دهه فجر امسال قرار است جشن پایان بی سوادی را در گروه سنی 10 تا 49 سال، در شهرستانهای فاروج، گرمه و جاجرم و 200 روستا برگزار کند.

این مسئول با بیان اینکه جاجرم با 95.64 درصد باسوادترین شهرستان استان خراسان شمالی است گفت: بجنورد با 91.5 درصد، بی سوادترین شهرستان استان است، در این میان، گرمه با 95.3 درصد با سواد، شیروان با 93.8 درصد، فاروج با 93.13 درصد، اسفراین با 93.3 درصد و مانه و سملقان با 92.2 درصد، رتبه های دوم تا ششم استان را از نظر داشتن افراد با سواد دارا هستند.

عصمتی بیشترین آمار بی سوادی در بجنورد را مربوط به راز و جرگلان دانست و اظهار داشت: وجود تعصبات قومی و نژادی در روستاهای این شهرستان، ارتباط کم آنها با شهر، پراکنده و سخت گذر بودن روستاها در پایین بودن آمار باسوادی نقش موثری داشته است.
 
مدیرکل نهضت سواد آموزی خراسان شمالی گفت: در برنامه توسعه چهارم باید باسوادی در گروه سنی 10 تا 29 سال به 97 درصد می رسید که این آمار در استان به 98.5 درصد رسیده است. 
 
کد مطلب 1219309

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