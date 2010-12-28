خراسان شمالی زودتر از برنامه پنجم توسعه جشن پایان بی سوادی می گیرد

محمد ابراهیم عصمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: با سوادی گروه سنی 10 تا 49 سال در خراسان شمالی تا سال 92 به 97 درصد خواهد رسید و یک سال زودتر از برنامه توسعه پنجم و سند راهبردی سوادآموزی استان این جشن برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه خراسان شمالی در سال 85 رتبه بیست و هفتم را در کشور داشته و امسال به رتبه بیستم صعود کرده، تصریح کرد: خراسان شمالی با برنامه پنجم توسعه چهار درصد و از میانگین کشوری دو درصد فاصله دارد.



وی افزود: نهضت سوادآموزی خراسان شمالی در دهه فجر امسال قرار است جشن پایان بی سوادی را در گروه سنی 10 تا 49 سال، در شهرستانهای فاروج، گرمه و جاجرم و 200 روستا برگزار کند.



این مسئول با بیان اینکه جاجرم با 95.64 درصد باسوادترین شهرستان استان خراسان شمالی است گفت: بجنورد با 91.5 درصد، بی سوادترین شهرستان استان است، در این میان، گرمه با 95.3 درصد با سواد، شیروان با 93.8 درصد، فاروج با 93.13 درصد، اسفراین با 93.3 درصد و مانه و سملقان با 92.2 درصد، رتبه های دوم تا ششم استان را از نظر داشتن افراد با سواد دارا هستند.



عصمتی بیشترین آمار بی سوادی در بجنورد را مربوط به راز و جرگلان دانست و اظهار داشت: وجود تعصبات قومی و نژادی در روستاهای این شهرستان، ارتباط کم آنها با شهر، پراکنده و سخت گذر بودن روستاها در پایین بودن آمار باسوادی نقش موثری داشته است.

مدیرکل نهضت سواد آموزی خراسان شمالی گفت: در برنامه توسعه چهارم باید باسوادی در گروه سنی 10 تا 29 سال به 97 درصد می رسید که این آمار در استان به 98.5 درصد رسیده است.

