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۷ دی ۱۳۸۹، ۹:۳۴

زمان توزیع کارت و برگزاری پنجاه و چهارمین آزمون تولیمو اعلام شد

زمان توزیع کارت و برگزاری پنجاه و چهارمین آزمون تولیمو اعلام شد

سازمان سنجش آموزش کشور زمان توزیع کارت و برگزاری پنجاه و چهارمین آزمون زبان تولیمو را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شــرکت در پنجاه و چهارمین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو باید برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در روز سه شنبه 14 دی ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند.  

این آزمون در صبح روز جمعه 17 دی ماه به طور همزمان در 8 شهرستان مختلف کشور شامل شهرستانهای اصفهان، بابل، تبریز، تهران، شیراز، کرمان، رشت و مشهد برگزار خواهد شد.

هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید پرینت کارت ورود به جلسه آزمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار خود را ارایه کند.

کد مطلب 1219311

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