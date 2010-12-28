به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی هیئت انتخاب جشنواره 28 فیلم مستند از 26 کارگردان برای حضور در مرحله نهایی انتخاب شدند. این آثار عبارتند از "چوخا" مهدی رمضان‌زاده، "مرد میدان" قربانعلی طاهرفر، "گزارش از یک سفر" غلامعلی پیرایرانی، "یکبار برای همیشه" محمد باقر وثوقی، "به زلالی آب" پناه بر خدا رضائی، "سلاطین خیابان‌ها" زینب تبریزی و پالیز خوشدل، "از ابر هم بالاتر" رضا نظام‌دوست، "ماناسلو دشنه‌ای در دل آسمان" رضا نظام‌دوست، "شیوه شاغلام" امیر عبدالهی، "ریو- تهران" نیما طباطبائی، "امضاء جواز" فرامرز وکیلی‌نکو، "اسب ترکمن" عباس مهاجران، "یال شمالی دماوند" یوسف سوری‌نیا و "ت مثل تراکتور" سیدوحید حسینی‌نامی.

از دیگر آثار این بخش می‌توان به "بامی از هیمالیا" حسین فرجی، "بر بلندای موستاقاتا" حسین فرجی، "گل" محمد حسین مختاریه، "دره نوردی در چوپار" فرهنگ خاتمی، "پاماله" کوروش فرزانگان، "مدرسه نپالی‌ها" مهدی زینلی، "دختر اسبی" داود فروغی، "دستان فاتح" سیدمحمدعلی حامی،"مشرق عشق" مجتبی امامی، "مسابقات خودمانی" عبدالعلی محرم‌پور، "کلاه شیشه‌ای" محسن خان‌جهانی، "از ورزشگاه" غلامرضا کفال، "کورژ نفسکایا" اکبری جباری و "عشقی به رنگ رنگ" رضا رشیدیان اشاره کرد.

به برگزیدگان بخش مستند جشنواره دو جایزه اختصاص می‌یابد که به بهترین کارگردانی و بهترین فیلم مستند، تندیس طلایی، لوح افتخار و سکه بهار آزادی اهدا می‌شود.

بخش "مسابقه ایران" نهمین جشنواره فیلم‌های ورزشی در هفت رشته مستند، داستانی، مجموعه داستانی تلویزیونی، پویانمایی سینما و ورزش، نماآهنگ و تبلیغات ورزشی و ایده‌ها و فیلمنامه‌های ورزشی برگزار می‌شود. نهمین جشنواره فیلم‌های ورزشی 16 دی‌ماه با معرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.