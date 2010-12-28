به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح سه ‌شنبه در حاشیه همایش سراسری روسای پلیس مواد مخدر ناجا گفت: امروزه ایران در سطح کشورهای دنیا درخشانترین کارنامه را در مبارزه با مواد مخدر دارد و فعالیت نیروهای دست اندرکار در امر مبارزه با مواد مخدر بر هیچ کسی پوشیده نیست.

وی گفت: بخش عمده‌ای از مواد مخدر وارد شده به ایران مصرف داخلی ندارد و برای ترانزیت به سایر کشورها وارد ایران می شود بر همین اساس ایران سدی برای تهدیدی است که متوجه جوامع کشورهای اروپایی است.

معاون اول قوه قضائیه افزود: کشورهای اروپایی در برابر این اقدام ایران بی‌توجه هستند و برای کمک به ایران در مبارزه با مواد مخدر هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.

وی تصریح کرد: با حضور کشورهای ناتو در افغانستان مواد مخدر سنتی به مواد بسیار مهلک و خانمانسوز صنعتی تبدیل شده و این در حالی است که این کشورها می توانستند به راحتی با این پدیده مبارزه کنند.

رئیسی گفت: اگر اراده جدی در سازمان ملل و کشورهای غربی برای مبارزه با مواد مخدر وجود داشت اکنون شاهد تولید مواد مخدر در افغانستان زیر سلطه و پوشش ناتو نبودیم.

وی افزود: ایران نیازی به تقدیر نامه از سوی سازمان ملل در مبارزه با مواد مخدر ندارد و به دنبال این موضوعات نیست بلکه به دنبال حمایت سازمان ملل و سایر کشورها در مبارزه با مواد مخدر است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: کشورهای غربی معتقد به انجام پولشویی در دنیا هستند و این در حالی است که بسیاری از این پولهای نامشروع در بانکهای غربی قرار دارد.

وی تصریح کرد: پیام ایران به دنیا این است که مسئله مواد مخدر امروز یک مسئله سودجویانه نیست بلکه یک جنگ است که تحت حمایت نظام سلطه در حال انجام است.

رئیسی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد میزان عزم و جدیت دستگاه قضاء برای اجرای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: با اصلاح قانون مواد مخدر صنعتی با متهمان مواد مخدر صنعتی مانند مواد مخدر سنتی برخورد می‌شود و مجازات سنگینی برای آنان در نظر گرفته می‌شود زیرا در سالهای اخیر بیشترین تهدیدات از سوی مواد مخدر صنعتی بوده است.

وی افزود: مسئله اولیه و اصلی دستگاه قضائی و انتظامی برخورد با قاچاقچیان کلان مواد مخدر است. بر همین اساس با ابلاغ این قانون پرونده‌های این افراد با شدت و سرعت بیشتری رسیدگی می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: این برخوردها باید مداوم باشد و دستگاه قضائی به هیچ عنوان در حکم صادره برای این افراد کوتاه نمی‌آید.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر نحوه برخورد و اجرای حکم متهمان اصلی مواد مخدر گفت: افرادی که حکم آنها به صورت قطعی صادر شده باشد بدون درنگ حکم شان اجرا شده و به هیچ عنوان در این خصوص کوتاهی نمی‌شود.

رئیسی گفت: امروزه قضات کشور به دور از هرگونه نفوذ از سوی افراد سودجو به وظایف خود پرداخته و کوتاهی نمی‌کنند.

وی با اشاره به برخورد با ورود مواد مخدر به زندانها گفت: ‌برنامه ریزی دقیقی در این خصوص صورت گرفته و بخشهای اطلاعاتی و امنیتی نیز در این زمینه فعال شدند تا مواد مخدر وارد زندانها نشوند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر نحوه برخورد با سلاح سرد در کشور گفت: تمامی سلاحهای سرد به منظور انجام عمل مجرمانه ساخته نمی‌شود بلکه بیشتر آنها کارایی دیگری مانند استفاده در منزل، قصابی و... دارد اما بعضا شاهدیم با این ابزار جرایمی هم صورت می گیرد.

وی افزود: بر همین اساس نمی‌توان با تمامی سلاحهای سرد برخورد کرد. اما با ابزاری که صرفا برای ارتکاب جرم ساخته می‌شود مانند سلاحهای گرم برخورد جدی و قاطع می‌شود.