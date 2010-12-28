آلبوم "دف و باران" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آلبوم موسیقی دربرگیرنده 6 قطعه به نام های "دف وباران"، "سیروان"، "صوفیانه"، "دریای بیکران"، "سکوت مرداب"، "ذکر باد" است که بر اساس اشعاری از بابک اراکی، مولانا جلال الدین بلخی و حافظ شیرازی ساخته شده است.

محمد جابری آهنگساز این اثر در دفترچه معرفی آلبوم موسیقی "دف و باران" چنین آورده است : این آلبوم نخستین اثر مستقل من است که برای چندین دف نوشته شده است و برای هر دف با درنظرگرفتن جنسیت صدا و محدوده فرکانس بم و زیر، جملاتی طراحی شده است قطعات این آلبوم برگرفته از الهامات و صداهای بکر طبیعت است و در این راستا از اصوات الکترونیکی با همراهی چندین دف جهت انتقال و القا حس طبیعت بهره گرفته ام.

لازم به ذکر است سید محمد جابری متولد 1360 در کرمانشاه است او در سن 9 سالگی ساز آیینی دف را نزد احمد خاک طینت فرا گرفت و همچنین از شیوه استادانی چون بیژن کامکار و خلیفه کریم صفوتی نیز بهره برده است، نت خوانی و ریتم شناسی را نزد جمشید محبی و حمید مقدم آموخت. او در کنسرت های مختلفی شرکت نموده که از جمله می توان به شرکت در فستیوال مین اون ژاپن، فستیوال رومی با همراهی ارکستر فیلارمونیک لندن با آهنگسازی کامبیز روشن روان و رهبری ایرج صهبایی در رویال هال لندن، فستیوال سازهای کوبه ای به همراه گروه ایران درامز اسپانیا و فستیوال موسیقی قرتاژ به خوانندگی شهرام ناظری و اجرا در جشن یازدهم خانه موسیقی به همراه گروه موسیقی فردوسی به خوانندگی شهرام ناظری اشاره کرد.