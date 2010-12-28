استقبال گسترده مردم از رئیس جمهور خیابانهای کرج را قفل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، به دلیل حجم گسترده مردم به منظور استقبال از رئیس جمهور و هیئت دولت، خیابانهای اصلی شهر با ترافیک سنگین مواجه شده است.

این در حالیست که در روزهای گذشته اطلاع رسانی های لازم به منظور هدایت مناسب ترافیکی صورت گرفته بود اما با توجه به حضور پرشور مردم خیابانهای اصلی شهر با ترافیک سنگین مواجه است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز از شهروندان خواست به منظور هدایت مناسب ترافیکی و تسهیل در تردد خودروها از مسیرهای اعلام شده استفاده کنند.

سرهنگ کمالوند اظهار داشت: بیشترین محدودیتها در محدوده میدان شهدا تا سپاه اعمال خواهد شد.

وی گفت: همچنین در کلیه خیابان هایی که برنامه های دیدار رئیس جمهور در ‌آنها انجام می شود محدودیت های ترافیکی به صورت مقطعی اعمال می گردد.

این مسئول خاطرنشان کرد: جنوب، غرب و‌ شمال کرج و منطقه فردیس مسیرهایی هستند که برای تسهیل رفت و آمد شهروندان محدودیت های ترافیکی اعمال شده و اتوبوسهای شرکت واحد در این مناطق به خدمات رسانی اقدام می کنند.