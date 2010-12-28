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۷ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۹

مستند "سیدمیرعلی همدانی" برای جشنواره کیش آماده می‌شود

مستند "سیدمیرعلی همدانی" در بخش نوعی نگاه جشنواره بین‌المللی فیلم کیش روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زندگینامه و شرح حال عارف بزرگوار سیدمیرعلی همدانی که در ولایت ختلان تاجیکستان و در شهر کولاب آرمیده، موضوع  این مستند است. این مستند را معروف جان عاقل اوف کارگردانی کرده است.

این فیلم جایگاه او در میان باورهای مردم، تصاویری از آرامگاه و نقش او در گسترش دین اسلام را به تصویر می‌کشد. عوامل تولید ین فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: معروف جان عاقل اوف، تصویربردار: رضا فاتحی، تدوین: معروف جان عاقل اوف، دستیاران: دلاور نظری خواجه یف، فریدون کرامت‌الله، حلیم احمدف و تهیه‌کننده: مهدی بمانی.

جشنواره بین‌المللی فیلم کیش از چهارم تا هشتم اردیبهشت‌ماه سال 90 در کیش برگزار می‌شود.

کد مطلب 1219325

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