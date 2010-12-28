به گزارش خبرگزاری مهر، زندگینامه و شرح حال عارف بزرگوار سیدمیرعلی همدانی که در ولایت ختلان تاجیکستان و در شهر کولاب آرمیده، موضوع این مستند است. این مستند را معروف جان عاقل اوف کارگردانی کرده است.

این فیلم جایگاه او در میان باورهای مردم، تصاویری از آرامگاه و نقش او در گسترش دین اسلام را به تصویر می‌کشد. عوامل تولید ین فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: معروف جان عاقل اوف، تصویربردار: رضا فاتحی، تدوین: معروف جان عاقل اوف، دستیاران: دلاور نظری خواجه یف، فریدون کرامت‌الله، حلیم احمدف و تهیه‌کننده: مهدی بمانی.

جشنواره بین‌المللی فیلم کیش از چهارم تا هشتم اردیبهشت‌ماه سال 90 در کیش برگزار می‌شود.