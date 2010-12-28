حکم حاملان بیش از 30 گرم مواد مخدر صنعتی اعدام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا حسین آبادی صبح سه ‌شنبه در حاشیه همایش سراسری روسای پلیس موارد مخدر افزود: از زمان ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور حضور یافته و بر روی باندهای قاچاق، تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: برای آمادگی و توجیه بیشتر روسای پلیس مواد مخدر همایش پلیسهای مواد مخدر برگزار شد تا تمامی اقدامات به فرماندهان توضیح داده شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به بحث دستگیری دانه درشتها در قاچاق مواد مخدر گفت: در سالهای گذشته به دلیل خلاء قانونی افرادی که در پشت صحنه مواد مخدر فعالیت می‌کردند و هدایتگر خرده فروشان بودند، از چنگال قانون فرار می کردند و در صورت دستگیری نیز به عنوان مباشر مجازات می‌شدند اما در اصلاح قانون این افراد به 5/1 برابر افراد دستگیر شده محکوم می‌شوند.

وی افزود: اصلاح قانون می‌تواند موجب شود تا قدمهای بلندی در جهت برخورد با دانه درشتها در کشور بر داشته شود.

سردار حسین‌آبادی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه حکم اعدام شامل چه افرادی می شود گفت: افرادی که حامل بیش از 30 گرم مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه باشند حکم اعدام برای آنان صادر می‌شود.

وی با اشاره به لابراتوارهای خانگی گفت: شناسایی این لابراتوارها براساس اقدامات اطلاعاتی و گزارشهای مردمی در دستور کار قرار گرفته که پس از تکمیل پرونده‌ها برخورد جدی با آنها شروع می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: تمام افرادی که بیش از 30 گرم مواد مخدر صنعتی تولید کرده باشند در صورت دستگیری اعدام می‌شوند.

وی گفت: ‌در طول سال جاری بیش از 17 هزار نفر در زمینه حمل و توزیع مواد مخدر صنعتی دستگیر و بیش از 89 لابراتوار خانگی متلاشی شدند.

سردار حسین‌آبادی افزود: همچنین در طول این مدت 925 کیلوگرم شیشه کشف و 300 تن انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به کاهش 38 درصدی کشف مواد مخدر گفت: بخشی از این کاهش به دلیل برخوردهای مناسب صورت گرفته با قاچاقچیان مواد مخدر و بخشی به علت انسداد مرزها و حضور موثر پلیس بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: امیدواریم با اعتبارات سال جاری برای انسداد مرزها بتوانیم جنوب سیستان و بلوچستان را به طور کامل مسدود کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر انسداد مرزهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان موجب کاهش چشمگیر ورود مواد مخدر به کشور شده است.

سردار حسین‌آبادی گفت: در قانون جدید مواد مخدر و برخورد با متهمان مواد مخدر صنعتی تمامی مواد از جمله اکستازی، آمپولهای روانگردان و شیشه مجازاتی یکسان داشته و تمامی حاملان بیش از 30 گرم از این مواد اعدام می‌شوند.