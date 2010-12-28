90 فیلم مستند از عزاداریهای هیئات مذهبی قم تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمود نجاریانزاده شامگاه دوشنبه در هفتمین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان قم که در استانداری قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه برای ساماندهی امر هیئتهای عزاداری از سه ماه گذشته کارگروههایی در سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شده بود، افزود: در این کارگروه ها با حضور کانون مداحان و شاعران استان و مسئولان هیئات مذهبی تمهیداتی برای رفع آسیبها و معضلات هیئتهای مذهبی اندیشیده شد.
وی به برخی از برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در خصوص آسیب زدایی از مجالس عزاداری اشاره کرد و افزود: گردهمایی مسئولین هیئات مذهبی با مسئولین نیروی انتظامی استان با حضور و سخنرانی دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین نشست مسئولان هیئات مذهبی با استاندار و نیز گردهمایی مسئولین هیئات دانش آموزی از جمله این برنامهها بود.
نجاریانزاده در ادامه به استقرار ۱۵ اکیپ فیلمبرداری در ایام دهه اول محرم اشاره کرد و افزود: این ۱۵ اکیپ از تمامی مجالس و مراسم عزاداری در سطح استان فیلمبرداری کرده که ما حصل آن ۹۰ DVD، شده است که این فیلمها در اختیار گروههای پژوهشی قرار میگیرد.
لزوم توجه به هیئتهای دانشآموزی
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم توجه به هیئات مذهبی دانش آموزی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم جامعه از هرگونه آسیبی در امان باشد باید کار را از نسلهای جدید آغاز کرد که خوشبختانه این تعامل بین آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی استان برقرار شد.
نجاریانزاده ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار شد ۲۰۰ هیئت مذهبی دانش آموزی در استان شکل گیرد که تاکنون ۱۰۰ هیئت مذهبی دانش آموزی در استان راه اندازی و کمکهایی نیز به این هیئات اختصاص داده شده است.
وی اضافه کرد: از کارهایی که در این هیئات دانش آموزی دنبال میشود پیگیری گفتمانهای دینی و برقراری ارتباط بیشتر با اولیا و مربیان است.
نجاریانزاده به برخی دیگر از برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی استان اشاره کرد و گفت: گردهمایی بانوان در خصوص مباحث خرافات، فضا سازی شهری در آستانه ماه محرم و اهداء کتیبهها و بنرهای مخصوص ماه محرم به هیئات مذهبی بخشی از این فعالیتها بوده است.
وی ادامه داد: سوگواره شعر عاشورایی با حضور شاعران و مداحان به منظور توجیه مداحان و شاعران در زمینه اجرای مراسمات عزاداری با سخنرانی حجت الاسلام سعیدی برگزار شد که در این جلسه نیز نکات خوبی مطرح و از پیشکسوتان این عرصه نیز تجلیل به عمل امد.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به اعزام و توجیه مبلغان در استانه ماه محرم اشاره کرد و اظهار داشت: هم برای مبلغان و هم برای ائمه جماعات در خصوص ماه محرم جلسات توجیهی برگزارشد و در این راستا تاکید شد تا هیئات در مساجد و حسینیهها تقویت شوند.
نجاریانزاده ادامه داد: ۴۰ نفر از طلاب در ۶ گروه بر روی این فیلمها همچنین تحقیقاتی که در این زمینه در ۲ هزار صفحه نوشته شده است کار پژوهشی انجام میدهندتا آسیبها و مواردی که باید در این مراسمات مورد توجه قرار گیرد خارج و در اختیار برنامه ریزان قرار گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از استقرار ۱۵ اکیپ فیلمبرداری برای تصویربرداری از مراسم عزاداری در دهه اول محرم سال جاری و تهیه ۹۰ DVD مستند در این زمینه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمود نجاریانزاده شامگاه دوشنبه در هفتمین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان قم که در استانداری قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه برای ساماندهی امر هیئتهای عزاداری از سه ماه گذشته کارگروههایی در سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شده بود، افزود: در این کارگروه ها با حضور کانون مداحان و شاعران استان و مسئولان هیئات مذهبی تمهیداتی برای رفع آسیبها و معضلات هیئتهای مذهبی اندیشیده شد.
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