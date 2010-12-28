آموزشکده صنایع دستی لالجین به بخش خصوصی واگذار شد

بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: آموزشهای کوتاه مدت طراحی سنتی و طراحی نوین با استفاده از اینترنت از اقدامات این مرکز به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه افزایش سطح کیفی و کمی مرکز عالی علمی کاربردی لالجین در اولویت برنامه‌های آموزشی این معاونت قرار دارد، افزود: در حال حاضر رشته های سفالگری، مدیریت کسب و کار، نقاشی ایرانی، خط تولید صنایع سرامیک، آزمایشگاه صنایع سرامیک، شیشه، معماری و گرافیک با پذیرش 222 دانشجو در این دانشگاه دایر است.

عباسی با اشاره به اعلام درخواست معاونت صنایع دستی همدان مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی بازاریابی داخلی و خارجی، ادامه داد: در این راستا هنرمندان همدانی به شرکت در کارگاه‌ های صندوق‌های ضمانت ارزی، مشتری مداری، تحقیقات و بازاریابی، تدوین برنامه بازاریابی، فنون مذاکره، ثبت سفارش از طریق اینترنت و مدیریت راهبردی تشویق شده اند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان دعوت از استادان برجسته کشوری برای اجرای کارگاه‌های یک روزه اصول فنی ساخت سفال و لعاب را از اقدامات پیش روی این معاونت عنوان کرد و یادآور شد: پیش از این چهار همایش سفال و سرامیک با رویکردهای صادرات و نقش آن در بازاریابی، رفع عیوب لعاب، نقش طراحی در سفال، راه‌های ارتقا کیفیت و بسته بندی و مزایای آن در صادرات سفال برگزار شده است.

عباسی از برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی سفال لالجین در شهرهای کرمان، یزد، بوشهر، بندرعباس، کیش، زاهدان و سنندج خبر داد و اظهار داشت: نمایشگاه‌های سراسری صنایع‌ دستی هر ساله با محوریت سفال در استان همدان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات بانکی از محل بنگاه‌های زود بازده به کارگاه‌های تولید سفال نیز در حال پیگیری است.

معاون صنایع‌ دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان اظهار داشت: در تمامی نمایشگاه‌های سراسری صنایع‌دستی سفالگران لالجینی در دو غرفه حاضر می شوند.

وی برگزاری همایش دوسالانه سفال در همدان را گامی موثر در ارتق جایگاه سفال عنوان کرد و اظهار داشت: متولی این جشنواره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در حال پیگیری برگزاری این مسابقات در همدان هستیم.

عباسی یادآور شد: مطالعه بسته بندی دو نوع از محصولات سفال و سرامیک، پیگیری راه اندازی واحد بسته بندی، جمع آوری مستندات سفال و سرامیک لالجین، معرفی صادرکنندگان و تولید کنندگان برتر در همایش‌های سراسری و فراهم کردن زمینه بازدید هیئت ها تجاری از مراکز صنایع دستی استان با حمایت‌های این معاونت صورت گرفته است.