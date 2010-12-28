استفاده غارنشینها از "رنگ های زنده" برای نقاشی

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالیکه بیشتر آثار دیواری غارها طی دوره های صدساله کمرنگ و ناپدید می شوند، آثار غار "برادشاو" با گذشت 40 هزار سال همچنان براق و تازه باقی مانده اند محققان دانشگاه کوئینزلند در استرالیا طی مطالعات خود نشان داده اند رنگهای استفاده شده در این آثار و نگاره ها در واقع باکتری ها و قارچهای رنگارنگی هستند که زنده اند و از این رو درخشش رنگی خود را از دست نمی دهند.

این رنگهای زیستی می توانند مشکلاتی را که در گذشته بر سر تعیین تاریخ آثار موجود بر روی سنگها وجود داشت، از بین ببرند. محققان با مطالعه بر روی 80 نمونه از این آثار این غار که نام آن از نام هنرمند قرن 19 میلادی که برای اولین بار این غار را شناسایی کرد برگرفته شده، دریافتند در دو نمونه از قدیمی ترین این آثار به نامهای "منگوله و کمربند" به جای رنگ از موجودات زنده رنگی استفاده شده است.

محققان این مواد را که رنگدانه های زنده خطاب می کنند، استعاره ای از این حقیقت می دانند که رنگدانه های اصلی توسط رنگدانه هایی متشکل از میکروارگانیزمها جایگزین شده اند. به گفته محققان این ارگانیزمها زنده اند و می توانند خود را طی صدها سال بازسازی و احیا کنند و به این شکل تازگی و شفافیت خود را حفظ می کنند.

از جمله موجودات زنده در میان این رنگدانه های زنده قارچهای سیاه هستند نسلهای پی در پی رشد این قارچها به واسطه همنوع خواری شکل می گیرد، یعنی قارچهایی که تازه متولد می شوند، قارچهای پیشین را می خوردند تا بتوانند نسل خود را ادامه دهند.

بر اساس گزارش بی بی سی، این قارچهای سیاه که از بدنه ای زرد رنگ برخوردارند به همراه باکتری های سرخ رنگ رنگهای اصلی آثار دیواری غار را تشکیل داده اند.