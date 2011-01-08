دکتر حسن فتحی درمورد اصالت در تفکر به خبرنگار مهر گفت: اصالت در تفکر به این معناست که اندیشه مال خود آن متفکر باشد یعنی تقلیدی نباشد و هم پایه و اساس منطقی داشته باشد.
این استاد فلسفه گروه فلسفه دانشگاه تبریز درمورد نیاز ما به تفکر اصیل همچنین گفت: به همان اندازه که میخواهیم ما باشیم به تفکر اصیل هم نیازداریم. به عبارت دیگر تفاوت افراد یا جامعه صاحب هویت با غیر آن در این است که حرفها و کارهایش مبتنی بر چیزی باشد که خودش اصالتاً به دیده عقل میبیند و بر اساس آن بقیه مراحل تمدن و زندگی را تنظیم میکند و بر شالوده آن استوار میسازد.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درادامه تصریح کرد: نیاز به تفکر اصیل بدیهی است مگر میشود که بدون تفکر اصیل کاری انجام داد. این به آن میماند که شما بگویید چرا به اسکناس اصیل نیاز داریم. تفکر غیراصیل هم در اصل تفکر دیگران و تفکر ناقص است که آمده تفکر اصیل شده است.
فتحی درمورد شرایط رشد تفکر اصیل نسبت به چند دهه قبل نیز گفت: شرایط هم بهترو هم بدترشده است. از آن جهت که تبادل اطلاعات امکانش اکنون بیشتر است بویژه مواد علمی اطلاعات(دادهها) نسبت به قبل بیشتر شده است بهتر شده است. منتها همین انباشت اطلاعات ممکن است وضع را نسبت به قبل بدتر هم بکند. به عبارت دیگر اینکه کسی بخواهد خودش باشد و بیندیشد و از گفتههای دیگران هم درس بگیرد مواد درسی در این خصوص بسیار زیاد است، اما این مسئله خود فرد بودن را تهدید میکند. اصالت در شرایط حاضر اگر باشد، پختهتر و اصیلتر از قبل خواهد بود.
وی درپایان یادآورشد: انسان باید در اندیشیدن آزاد باشد. البته در اندیشیدن همه آزاد هستند اما اینکه در بیان و گفتن اندیشههایشان آزاد باشند این مهم است. اگر اهل اندیشه آزادی بیان نداشته باشند آنچه که دیگران به عنوان مواد اطلاعاتی باید در اختیار بگیرند و بر اساس آنها بیندیشند آن ممکن است به خطر بیفتد.
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