به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال ساعت 9:30 فردا چهارشنبه در حالی در آکادمی فوتبال واقع در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود که حاضران در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال امید بحث و گفتگو خواهند کرد.

همچنین در شرایطی که امیر قلعه‌نویی بصورت شفاهی از حضور در نشست‌های کمیته فنی انصراف داده، از سوی مسئولان کمیته فنی برای این مربی جهت شرکت در این نشست دعوتنامه ارسال شده است.

برنامه‌ریزی برای آماده سازی تیم فوتبال امید جهت حضور در مرحله مقدماتی المپیک 2012 لندن و بررسی وضعیت انتخاب سرمربی این تیم نیز در دستور جلسه حاضران در این نشست قرار دارد.

علی کفاشیان، مهدی تاج، مهدی محمدنبی، فریدون معینی، عزیز محمدی، امیر قلعه نویی، منصور ابراهیم‌زاده، علی دوستی مهر، بیژن طاهری، اکبر محمدی، هومن افاضلی و امیرحسین حسینی اعضای این کمیته هستند. افشین قطبی و کریم باقری دیگر اعضای کمیته فنی به دلیل همراهی تیم ملی در اردوی قطر، در این نشست حضور نخواهند داشت.