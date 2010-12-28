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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

در بندرشهید رجایی؛

نرم افزار جامع مدیریت و کنترل ترمینال کانتینر آزمایش شد

نرم افزار جامع مدیریت و کنترل ترمینال کانتینر آزمایش شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: برای نخستین بار در کشور نرم افزار مدیریت و کنترل ترمینال کانتینر به شیوه سرویس گرا در بندر شهید رجایی راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد علی سعیدی پور صبح سه شنبه در حاشیه راه اندازی آزمایشی نرم افزار جامع مدیریت و کنترل کانتینر در بندرشهید رجایی در جمع خبرنگاران گفت: برای نخستین بار در کشور نرم افزار مدیریت و کنترل ترمینال کانتینر (CCS) به شیوه سرویس گرا در بندر شهید رجایی راه اندازی می شود.

سعیدی پور بیان داشت: این سیستم وظیفه نظارت و کنترل تمام عملیات کانتینری در بندر شهید رجایی را برعهده دارد که علاوه بر رفع نیازمندیهای نظارتی بندر، برخی از عملیات اداره امور کانتینر، اداره آمار و فناوری اطلاعات و اداره امور مالی را به صورت یکپارچه انجام می دهد.

وی افزود: مدیران، شرکتهای کشتیرانی، گمرک، پورت اپراتور، شرکتهای ترمینال اپراتور، ادارات امور کانتینر، مالی و فناوری اطلاعات از جمله بهره بردارن از این سیستم خواهند بود.

سعیدی پور افزایش سطح خدمات و رضایت مشتریان، کاهش هزینه ها و ترددها و سرعت بخشیدن به عملیات تخلیه و بارگیری را از جمله اهداف راه اندازی این سیستم یاد کرد.

معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: همه مراحل مشاوره ، طراحی و ساخت این نرم افزار توسط مهندسان و کارشناسان ایرانی انجام شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای طراحی و ساخت این نرم افزار را حدود چهار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت : پیش بینی می شود پس از تست این نرم افزار، تا پیش از پایان سال جاری بهره برداری نهایی آغاز شود.

کد مطلب 1219343

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