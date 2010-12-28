نرم افزار جامع مدیریت و کنترل ترمینال کانتینر آزمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد علی سعیدی پور صبح سه شنبه در حاشیه راه اندازی آزمایشی نرم افزار جامع مدیریت و کنترل کانتینر در بندرشهید رجایی در جمع خبرنگاران گفت: برای نخستین بار در کشور نرم افزار مدیریت و کنترل ترمینال کانتینر (CCS) به شیوه سرویس گرا در بندر شهید رجایی راه اندازی می شود.

سعیدی پور بیان داشت: این سیستم وظیفه نظارت و کنترل تمام عملیات کانتینری در بندر شهید رجایی را برعهده دارد که علاوه بر رفع نیازمندیهای نظارتی بندر، برخی از عملیات اداره امور کانتینر، اداره آمار و فناوری اطلاعات و اداره امور مالی را به صورت یکپارچه انجام می دهد.

وی افزود: مدیران، شرکتهای کشتیرانی، گمرک، پورت اپراتور، شرکتهای ترمینال اپراتور، ادارات امور کانتینر، مالی و فناوری اطلاعات از جمله بهره بردارن از این سیستم خواهند بود.

سعیدی پور افزایش سطح خدمات و رضایت مشتریان، کاهش هزینه ها و ترددها و سرعت بخشیدن به عملیات تخلیه و بارگیری را از جمله اهداف راه اندازی این سیستم یاد کرد.

معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: همه مراحل مشاوره ، طراحی و ساخت این نرم افزار توسط مهندسان و کارشناسان ایرانی انجام شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای طراحی و ساخت این نرم افزار را حدود چهار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت : پیش بینی می شود پس از تست این نرم افزار، تا پیش از پایان سال جاری بهره برداری نهایی آغاز شود.