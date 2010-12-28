  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

وزیر علوم با دانشگاهیان استان البرز دیدار می کند

وزیر علوم با دانشگاهیان استان البرز دیدار می کند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر استانی هیئت دولت به استان البرز با دانشگاهیان مراکز آموزش عالی این استان دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سفر هیئت همراه وزیر علوم متشکل از دکتر هادیان دهکردی، معاون وزیر و رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مدیران کل دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی، عمرانی، روابط عمومی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان و نماینده سازمان سنجش و آموزش کشور، ضمن بازدید از مراکز آموزش عالی دولتی- غیر دولتی- آزاد- پیام نور- جامع علمی کاربردی و غیر انتفاعی شهرستان های کرج، طالقان، نظرآباد و هشتگرد با دانشگاهیان این مراکز دیدار و گفتگو می کنند.

همچنین در طول این سفر ستاد پاسخگویی و ارتباطات مردمی وزارت علوم با حضور دکتر دهکردی معاون وزیر علوم و رئیس موسسه پژوهش و  برنامه ریزی آموزش عالی و سرپرستی مهندس حاجی زاده مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد این وزارتخانه در محل دانشگاه تربیت معلم آماده رسیدگی به تقاضاهای مردمی است.

کد مطلب 1219348

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها