وزیر علوم با دانشگاهیان استان البرز دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سفر هیئت همراه وزیر علوم متشکل از دکتر هادیان دهکردی، معاون وزیر و رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مدیران کل دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی، عمرانی، روابط عمومی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان و نماینده سازمان سنجش و آموزش کشور، ضمن بازدید از مراکز آموزش عالی دولتی- غیر دولتی- آزاد- پیام نور- جامع علمی کاربردی و غیر انتفاعی شهرستان های کرج، طالقان، نظرآباد و هشتگرد با دانشگاهیان این مراکز دیدار و گفتگو می کنند.

همچنین در طول این سفر ستاد پاسخگویی و ارتباطات مردمی وزارت علوم با حضور دکتر دهکردی معاون وزیر علوم و رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سرپرستی مهندس حاجی زاده مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد این وزارتخانه در محل دانشگاه تربیت معلم آماده رسیدگی به تقاضاهای مردمی است.