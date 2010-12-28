به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از همایش دو روزه "پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران" که در روز دوشنبه 6 دیماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، برخی از اساتید حوزه مطالعات انقلاب اسلامی طی میزگردی با عنوان "پژوهش در جامعه شناسی ایران و انقلاب اسلامی" به سخنرانی پرداختند.
دکتر حمیدرضا جلایی پور به تشریح "دو غفلت در پژوهشهای انسجام و نظم اجتماعی در ایران" پرداخت و گفت: در شرایط کنونی یکی از بیماریهای جامعه ایران ضعف "همبستگی اجتماعی در سطح ملی" است. بدون ایجاد همبستگی ملی نمیتوانیم دستاورد چشمگیری در جهت رشد جامعه به دست آوریم.
این جامعهشناس تصریح کرد: مطالعه درباره "انسجام و نظم اجتماعی" در ایران از لحاظ نظری اولاً پراکنده است و ثانیاً در رابطه با همین موضوع از مطالعه پیامدهای جنبشها و پویشهای اجتماعی ایران غفلت میشود.
دانشیار دانشگاه تهران به تشریح چهار عامل ایجاد نظم و انسجام اجتماعی در سطح ملی پرداخت و گفت: از نظر چهار عامل "اقتدار حکمرانی مشروع" در سرمشق وبری، "امنیت پایدار قراردادها" در سرمشق دورکمی، "روند اجتماعی شدن" در سرمشق دورکمی و کنش متقابل نمادین و "حس تعلق به یکدیگر در سطح ملی" در بحث انسجام اجتماعی ایران در سطح ملی وضعیت نگرانکنندهای داریم.
دکتر طالبان:هیچ مطالعه کمی در مورد انقلاب اسلامی ایران نشده است
در این میزگرد محمدرضا طالبان نیز به روش شناسی مطالعات انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: هیچ مطالعه کمی در مورد انقلاب اسلامی ایران نشده است چون هدف تحقیق کمی این است که نامها را در علوم اجتماعی حذف کند و به علل هر انقلابی به طور کلی بپردازد.
"نسبت مطالعات فرهنگی و جامعهشناسی انقلاب در مطالعات انقلاب اسلامی ایران" مبحث مورد اشاره دکتر مصطفی مهرآیین در این میزگرد بود. این محقق و جامعه شناس گفت: گروهی انقلاب ایران را یک پدیده ساختاری، گروهی آن را مجموعهای از کنشهای نیتمند و برخی آن را از جنس متن می دانند. باید بگویم که از منظر دو مورد آخر انقلاب ایران یک پدیده فرهنگی است.
وی به تشریح دستهبندی مطالعات جامعهشناسی انقلاب اسلامی پرداخت و در ادامه به مباحثی که جای آن در مطالعات انقلاب اسلامی خالی است اشاره کرد و گفت: عدم تحلیل روانکاوانه، عدم دیرینه شناسی گفتمانها و نهادها و افراد و ... از جمله نقاط ضعف مطالعات جامعهشناسی فرهنگ در مورد انقلاب اسلامی ایران است.
مهرآیین در ادامه مسایلی را که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شده را مورد توجه قرار داد که از منظر جامعهشناسی فرهنگ به آنها پرداخته نشده است که نقش هنر یا فرهنگ در تثبیت قدرت انقلاب ایران، منازعات گفتمان ولایت فقیه امام تا گفتمان ولایت فقیه مقام معظم رهبری، نقش احساس در شکلگیری جنبش انقلابی و نقش انقلاب در احساسات را از جمله این مباحث طرح نشده عنوان کرد.
دکتر معیدفر: لزوم ارایه یک تئوری در مورد انقلاب اسلامی ایران
دکتر سعید معیرفر استاد نظریههای انقلاب و جامعه شناسی تاریخی نیز در این میزگرد طی سخنانی بر ارایه یک تئوری در مورد انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد و در عین حال گفت: فرایند تاریخی که ایران در آن قرار گرفته باید مورد توجه باشد. ما نمیتوانیم به یک نوع ماهیت واحدی برای جامعه ایران برسیم و دایماً برای این موجود اسم و هویتی در نظر بگیریم چرا که جامعه ایران همواره یک جامعه متکثر بوده است.
سخنرانی دکتر ملکوتیان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران پایان بخش این میزگرد بود که وی به علل وقوع انقلاب اسلامی ایران پرداخت و گفت: خیلی از تحلیلهایی که درباره انقلاب ایران صورت میگیرد تحلیلهای خرد است و نمیتوان آن را با سطح بینالمللی تطبیق داد.
وی با طرح این سئوال که غرب برای چه از ایران میترسد؟ یادآور شد: اگر به این مسئله توجه کنیم آن وقت به بسیاری از زوایا و ماهیت انقلاب اسلامی پی میبریم.
دکتر ملکوتیان در پایان عوامل فرهنگی و دینی را از مهمترین علل وقوع انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: همه عوامل جامعهشناختی، روان شناختی، سیاسی، اقتصادی و .... در وقوع انقلاب نقش داشتهاند اما آنچه پیوند دهنده این عوامل بوده است همان فرهنگ است.
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