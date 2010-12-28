حسینی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم تلویزیونی را طاهر ولیدپور نوشته که داستانی درباره هدفمندی یارانهها دارد، با تامین اعتبار و بودجه پیشتولید این فیلم را شروع میکنیم.
وی درباره آماده شدن نسخه نهایی فیلم سینمایی "سیسیلیها" گفت: تدوین و صداگذاری این فیلم یک ماه دیگر تمام میشود، احتمالا موسیقی را محمدمهدی گورنگی میسازد و نسخه نهایی بهمنماه آماده میشود. امیدوارم بتوانیم فیلم را پس از تبدیل به نسخه 35 میلیمتری و با دریافت پروانه نمایش، در سینماها اکران کنیم.
سحر قریشی، حمید لولایی، حسن شکوهی، کیانوش گرامی، فرهاد بشارتی و... بازیگران "سیسیلیها" هستند. روحالله حسینی فیلمهای تلویزیونی "جستجو در مه" و "خواستگاری در چهار" را کارگردانی کرده است.
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