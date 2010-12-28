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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

حسینی "عملیات گابن" را کارگردانی می‌کند

حسینی "عملیات گابن" را کارگردانی می‌کند

روح‌الله حسینی فیلم 90 دقیقه‌ای "عملیات گابن" را برای شبکه تهران کارگردانی می‌کند.

حسینی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم تلویزیونی را طاهر ولیدپور نوشته که داستانی درباره هدفمندی یارانه‌ها دارد، با تامین اعتبار و بودجه پیش‌تولید این فیلم را شروع می‌کنیم.

وی درباره آماده شدن نسخه نهایی فیلم سینمایی "سیسیلی‌ها" گفت: تدوین و صداگذاری این فیلم یک ماه دیگر تمام می‌شود، احتمالا موسیقی را محمدمهدی گورنگی می‌سازد و نسخه نهایی بهمن‌ماه آماده می‌شود. امیدوارم بتوانیم فیلم را پس از تبدیل به نسخه 35 میلیمتری و با دریافت پروانه نمایش، در سینماها اکران کنیم.‌

سحر قریشی، حمید لولایی، حسن شکوهی، کیانوش گرامی، فرهاد بشارتی و... بازیگران "سیسیلی‌ها" هستند. روح‌الله حسینی فیلم‌های تلویزیونی "جستجو در مه" و "خواستگاری در چهار" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1219350

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