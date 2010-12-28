حماسه 9 دی دشمنان را برای همیشه مایوس کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح سه شنبه در نشست این دفتر یادآور شد: هر چند دشمن همیشه سعی بر آن است که ما را در مجامع جهانی به بهانه های واهی و بی اساس محکوم کند ولی حضور گسترده مردم باعث می شود، دشمنانی که در فکر براندازی نظام اسلامی هستند این فکرهای پلید و خام را در مورد ایران فراموش کنند.

وی تصریح کرد: دشمن وقتی می تواند در یک کشوری کارهای خرابکارانه انجام دهد که در میان مردم پایگاه داشته باشد ولی آن حضور گسترده مردم در 9 دی نشان داد که هیچ پایگاهی در میان مردم ما ندارد.

وی افزود: مردم همیشه به خصوص در شرایط سخت و دشوار با این نظام همراهند و جاهایی که احساس کنند دشمن به دنبال یک سری اهداف است حضورشان گسترده تر و چشمگیر تر می شود.

امام جمعه گرگان درادامه با اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم در حماسه نهم دی گفت: این حضور گسترده و مردمی هم در مسائل خارجی و هم در مسائل داخلی ما تاثیر گذار بود و در مسائل داخلی ما به این خاطر تاثیر گذار بود که یک آرامش مطلوبی را در کشور به وجود آورده که در بستر این آرامش مطلوب، کارهای بسیار بزرگی باید انجام شود، زیرا که یکی از مهمترین پیش شرط های کارهای بزرگ، آرامش است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تشکر از مردم در حماسه نهم دی، خصوصا مردم آگاه استان، اظهار داشت: خداوند انشاء الله سایه رهبر معظم انقلاب را که همیشه بعنوان یک چتری بر سر ما قرار دارند مستدام بدارد تا بتوانیم با یکپارچگی در سایه رهبریِ حکیمانه معظم له، این کشور را به سر منزل مقصود برسانیم.

وی گفت: حضور خودجوش و گسترده مردم در روز نهم دی در تهران و سراسر کشور باعث شد که ملت ایران نشان دهد، همیشه پشتیبان نظام، انقلاب و کشور است.

آیت الله نورمفیدی حماسه نهم دی را یک روز به یاد ماندنی برشمرد و افزود: بعد از جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مسائلی در کشور پیش آمد که دشمنان خارجی و ضد انقلاب داخلی و مخالفان نظام اسلامی و ولایی، کارهایی را در داخل انجام دادند که می رفت یک دو دستگی اجتماعی بزرگی را در کشور درست کند.