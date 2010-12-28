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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

آجرلو:

مرکز استان البرز نیازمند نگاه ویژه دولت است

مرکز استان البرز نیازمند نگاه ویژه دولت است

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی گفت: کرج، مرکز استان البرز نیازمند نگاه ویژه دولت است.

فاطمه آجرلو  دقایقی پیش در حاشیه مراسم استقبال از رئیس جمهوری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به اینکه پس از تشکیل استان البرز ادارات کرج تبدیل به ادارات کل استان شدند با محدودیت های فراوانی مواجه هستیم.

وی افزود: خدمت رسانی مناسب به مردم نیازمند امکانات اولیه ای از جمله ساختمانهای اداری است که باید با پیش بینی شهرک های اداری جدید این معضل رفع شود.

این مسئول یادآور شد: با همکاری و تعامل مناسب مدیران ارشد کشوری و وزرا دولت تمامی مدیران ادارات کل استان معرفی شده اند اما هنوز ساختار تشکیلاتی و ردیف های اعتباری ادارات مشخص نشده است.

آجرلو خاطرنشان کرد: سفر سوم رئیس جمهوری به کرج در قالب اولین سفر استانی وی به استان البرز فرصت بسیار مغتنمی است تا با طرح مسائل و مشکلات اساسی استان در حضور رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت این مسائل رفع شود.

کد مطلب 1219362

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