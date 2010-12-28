به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی شامگاه دوشنبه با حضور در جمع مدیران رادیو معارف اظهار داشت: بهترین مرکز و مقدس‌ترین فضا رادیو معارف است که در واقع خالص‌ است.



وی با بیان اینکه بی‌تردید رادیو معارف دلهای زیادی را به سوی خدا کشانده است، خطاب به مدیران و دست اندرکاران این رسانه تصریح کرد: کار در رادیو معارف را نباید یک شغل بدانید، بلکه افتخار بزرگی است که خداوند نصیب شما کرده است چراکه پخش معارف الهی در سراسر جهان توفیق کمی نیست.



آیت الله نعیم آبادی ضمن توصیه به دقت در نحوه ارائة ترویج معارف اهل بیت(ع) گفت: اگر معارف اهل بیت(ع) به درستی تبیین شود گامی است در جهت فرمودة امام صادق(ع) که فرمودند: کلامنا حلو.



نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان جایگاه رادیو معارف را حساس برشمرد و افزود: نقل خبر در همه جا مهم است اما در رادیو معارف از حساسیت بیشتری برخوردار است و شما باید در ذکر منبع خبر دقت فراوانی داشته باشید.



وی با تاکید بر اینکه خلایی در جمهوری اسلامی ایران وجود داشت که با وجود رادیو معارف پر شد، اظهار داشت: متأسفانه رادیو معارف ناشناخته است و بهتر است از شبکه‌های دیگر برای معرفی این رسانه استفاده شود.



امام جمعه بندرعباس با اشاره به جمله‌ای از شهید بهشتی که گفته بود «حزب معبد من است» خاطرنشان کرد: کار شما و رادیو معارف هم معبد شماست.



در ابتدای جلسه، حجت الاسلام محمد لطفی‌نیاسر مدیر رادیو معارف ضمن خیرمقدم به آیت الله نعیم آبادی گزارشی از فعالیت های انجام شده در این رسانه ارائه کرد.