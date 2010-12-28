ساخت 14 دوربرگردان در گلستان مصوب شد

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در حال حاضر دور برگردانهای عریض در تعدادی از نقاط شناسایی شده استان در حال احداث است که افزایش احداث آنها، ضریب ایمنی راههای استان را افزایش می دهد.

شورابی، اجرای خط کشی، نصب چشم گربه ای، تعمیر و تعویض و نصب تابلو و علائم ایمنی، گاردریل، سرعت گیر و چراغ چشمک زن را بخشی دیگر از اقدامات ایمنی در سطح راههای استان دانست که به طور مستمر اجرا می شود.

مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: به منظور افزایش ایمنی محورهای ارتباطی استان، تغییر و تبدیل راههای استان از دو بانده به بزرگراه و چهار خطه از چند سال پیش و با تصویب مصوبات سفرهای اول و دوم و سوم شروع شده که این تغییر حالت در راههای شریانی استان در زمان خودش بسیار چشمگیر، اصولی و مورد نیاز بوده اما با توجه به افزایش تردد و عبور مسافران و زائران حرم امام رضا(ع) بویژه در ایام خاص نوروز و تابستان می طلبد که تلاشهای ویژه ای در این بخش صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته متأسفانه اغلب مصدومان در راهها مربوط به استفاده کنندگان از موتور سیکلت بوده، اضافه کرد: موتور سیکلت، وسیله ای ارزان، قابل استفاده برای سنین مختلف، با هزینه نگهداری کم، سرعت مناسب، بهره برداری راحت و با توجه به کشاورزی بودن منطقه و شرایط اقتصادی ، حذف آن از سطح راه غیر ممکن است لذا باید بستر مناسب فرهنگ سازی برای استفاده از این وسیله نقلیه ایجاد شود.

استان گلستان بالغ بر پنج هزار کیلومتر راه دارد.

