میدانی در تهران به نام 9 دی نامگذاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای شهر تهران در سیصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای شهر با اشاره به زلزله بم و روز ایمنی گفت: زلزله بم حادثه وحشتناکی بود که نکاتی را در خصوص شهر تهران به ما یادآوری می‌کند به خصوص که در این شهر بافت‌های فرسوده به صورت گسترده‌ای وجود دارد و جمعیت زیادی که می‌تواند هنگام وقوع زلزله خطرناک باشد.

وی همچنین با اشاره به سالروز پایان جنگ 33 روزه غزه گفت: پس از این جنایت دیگر جهانیان نگاه قبلی را به اسرائیل نداشتند.

وی اظهار امیدواری کرد هرچه زودتر مردم مظلوم فلسطین از دست جنایتکاران اسرائیل به رهایی کامل برسند

میدانی به نام 9 دی نامگذاری شود

در ادامه سخنان چمران، مرتضی طلایی با یادآوری حماسه 9 دی گفت: 9 دی روز سرنوشت سازی برای ملت ایران بود که مقام معظم رهبری آن را روز بصیرت نامگذاری کردند. چه خوب که شورای اسلامی شهر با فوریتی میدانی را به نام بصیرت یا 9 دی نامگذاری کند.

شکیب: ریسک زلزله در تهران بالا رفته است

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با اشاره به زلزله بم گفت: در این زلزله 35 هزار نفر کشته و 50 هزار نفر زخمی شدند که عدم استفاده از مصالح استاندارد، عدم طراحی مناسب ساختمان‌ها، عدم نظارت صحیح و مستمر بر اجرا، عدم استفاده از کارگر ماهر و عدم داشتن یک سیستم کنترلی مناسب از عوامل تخریب گسترده در زلزله بم بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که در دنیا مهندسی زلزله به جایی رسیده است که تلفات جانی را به حداقل می رساند اما متاسفانه با وجود توان بالای مهندسی زلزله در کشور بیشترین خسارات را در صورت بروز زلزله داریم.

وی با بیان اینکه پس از زلزله بم فعالیت‌هایی در خصوص ایمنی شهر تهران شد گفت: مقاوم سازی مدارس شهر تهران یکی از این فعالیت‌های مثبت بود اما هنوز در بخش ایمنی بیمارستانها کار خاصی انجام نشده است همچنین از عملکرد سازمان مدیریت بحران در شهر تهران نگران هستیم.

شکیب اضافه کرد: نباید خودمان را گول بزنیم. این ساختمان را یک مهندس داخلی طراحی کرده و شهرداری یکی از مناطق پایان کار آن را صادر کرده است. ما فقط باید دعا کنیم زلزله‌ای در این شهر اتفاق نیفتد.

شکیب با اشاره به طرح جامعه کاهش خطر سازی گفت: قرار است طرح تفصیلی این طرح در سازمان مدیریت بحران تهیه شود که متاسفانه این کار به طور کامل متوقف شده و کار ابهاماتی نیز دارد. باید آموزش‌های همگانی را در این حوزه مستمر کنیم تا مردم از مسئولان بخواهند ساختمان‌هایی ایمن داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری سمینار بافت‌های فرسوده در شهرداری تهران گفت: ما در زمینه بافت‌های فرسوده در تهران مشکلاتی جدی داریم که با برگزاری سمینار حل نمی‌شود ما باید آمار ساختمان‌هایی که ساخته شده است را ارایه کنیم نه اینکه با سخنرانی قصد حل مشکلات را داشته باشیم.

چمران: اضافه اشکوب هنوز در شهرداری جریان دارد

چمران نیز در ادامه سخنان شکیب با گلایه از برگزاری همایش بافت‌ های فرسوده گفت: نباید تنها به یک همایش بسنده کرد. همچنین یادآوری می‌کنم در چند روز گذشته نامه‌ای به دستم رسید که در خصوص اضافه اشکوب در شهرداری بود که متاسفانه اضافه اشکوب باید ممنوع باشد اما این نامه مشخص می کند هنوز این امر در شهرداری جریان دارد.