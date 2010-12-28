سالانه 200 هزار پرونده وارد محاکم گلستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری مینودشت افزود: مهمترین چالش در جامعه قانون گریزی است که موجب افزایش یا کاهش جرائم می شود.

وی اظهار داشت: اگر مردم از جایگاه و اهمیت قانون با خبر شوند و به آن احترام بگذارند نباید سالانه شاهد ورود 200 هزار پرونده به مراجع قضائی در استان باشیم.

مدیرکل دادگستری استان گلستان گفت: امروزه در مراجع قضائی علاوه بر دستورهای سه گانه از سوی ریاست قوه قضائیه کشور، سیاست، پیشگیری و تعیین سخت گیری نیز مورد نظر است.

وی یادآورشد: برای تحقق سیاستهای فراروی، بهداشت قضایی دامنه گسترده ای دارد.

در این مراسم هادی کرمانی بعنوان رئیس دادگستری مینودشت معرفی و از خدمات حجت الاسلام محسن فتوحی رئیس قبلی تقدیر شد.

شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.





