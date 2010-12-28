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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

سالانه 200 هزار پرونده وارد محاکم گلستان می شود

سالانه 200 هزار پرونده وارد محاکم گلستان می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دادگستری گلستان گفت: سالانه حدود 200 هزار فقره پرونده وارد محاکم قضایی استان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری مینودشت افزود: مهمترین چالش در جامعه قانون گریزی است که موجب افزایش یا کاهش جرائم می شود.

وی اظهار داشت: اگر مردم از جایگاه و اهمیت قانون با خبر شوند و به آن احترام بگذارند نباید سالانه شاهد ورود 200 هزار پرونده به مراجع قضائی در استان باشیم.
 
مدیرکل دادگستری استان گلستان گفت: امروزه در مراجع قضائی علاوه بر دستورهای سه گانه از سوی ریاست قوه قضائیه کشور، سیاست، پیشگیری و تعیین سخت گیری نیز مورد نظر است.
 
وی یادآورشد: برای تحقق سیاستهای فراروی، بهداشت قضایی دامنه گسترده ای دارد.
 
در این مراسم هادی کرمانی بعنوان رئیس دادگستری مینودشت معرفی و از خدمات حجت الاسلام محسن فتوحی رئیس قبلی تقدیر شد.
 
شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است. 

 
 
کد مطلب 1219384

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