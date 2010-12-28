مراسم تودیع و معارفه سرپرست فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید فدراسیون ژیمناستیک ایران صبح امروز سه شنبه با حضور سیدحمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک و مسئولان سازمان تربیت بدنی و اهالی خانواده ژیمناستیک در محل سالن اجتماعات آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در این جلسه که با غیبت احمد محتشمی آغاز شد، بهرام افشارزاده تصریح کرد: محتشمی باید با حضور در این جلسه به خانواده ژیمناستیک کشورمان احترام می‌گذاشت. ما توقع داشتیم که وی امروز در این مراسم حضور داشته باشد. من از تمامی کسانیکه به احترام موهای سفید پیشکسوتان در اینجا حاضر هستند، تشکر می‌کنم.

سجادی معاون سازمان تربیت‌بدنی هم در سخنرانی خود از حمایت ویژه سازمان نسبت به این رشته ورزشی پایه خبر داد و گفت: ما برنامه‌های مختلفی را برای پیشرفت این رشته در نظر داریم. در تلاشیم تا سالن ژیمناستیک مستقر در آکادمی (جنب فدراسیون ژیمناستیک) بهینه شده و تبدیل به آکادمی تخصصی این رشته شود.

جعفر درویش‌زاده سرپرست جدید فدراسیون ژیمناستیک پیش از سخنرانی امروز خود بر دستان افشارزاده به عنوان پیشکسوت این رشته ورزشی بوسه زد. وی با بیان اینکه ما مانند کوه استواریم و می خواهیم برای پیشرفت ژیمناستیک بجنگیم گفت: در برنامه خود از تمامی نیروها و پتانسیل های این رشته و پیشکسوتان ورزشی استفاده خواهم کرد. برای توسعه ژیمناستیک به دنبال رویکرد و راهکاری جدید هستم و از هر رهنمودی استقبال خواهم کرد.

ریاست چهارساله احمد محتشمی شهریورماه سال جاری به اتمام رسیده بود که سازمان تربیت‌بدنی یکشنبه هفته جاری با بررسی عملکرد این رشته در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو تصمیم به انتصاب یک سرپرست در راس این فدراسیون گرفت و جعفر درویش‌زاده را به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب کرد.