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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

مهمانپرست در پاسخ به مهر:

رایزنی با 1+5 برای تعیین زمان مذاکرات/ دستور کار بررسی همکاری مشترک

رایزنی با 1+5 برای تعیین زمان مذاکرات/ دستور کار بررسی همکاری مشترک

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از رایزنی با گروه 1+5 برای تعیین زمان مذاکرات ایران با این گروه خبر داد و گفت: زمان مذاکرات استانبول و دستور کار آن همانطور که قبلا توافق شده بود گفتگو برای یافتن زمینه همکاری های مشترک است.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص زمان و دستور کار مذاکرات ایران با گروه 1+5 تصریح کرد: همانطور که قبلا در خصوص مکان این مذاکرات توافق شده بود در رابطه با تعیین زمان مذاکرات رایزنی ادامه دارد.

وی یادآور شد: محدوده زمانی که برای انجام مذاکرات قبلا تعیین شده بود اواخر ژانویه یا اوایل بهمن ماه است اما زمان دقیق هنوز قطعی نشده است و رایزنی ها در این زمینه صورت می گیرد.

مهمانپرست تاکید کرد: در خصوص دستور کار مذاکرات نیز همانطور که قبلا توافق شده بود گفتگو برای همکاری در جهت یافتن زمینه های مشترک دستور کار نشست خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، پیرامون اظهارات سرپرست وزارت امور خارجه مبنی بر جایگاه ویژه عربستان و ترکیه در اولویت های سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران، خاطر نشان کرد: اولویت هایی که از طرف سرپرست وزارت امور خارجه مبنی بر توجه به کشورهای همسایه و کشورهای متعلق به جهان اسلام در گذشته نیز پیگیری می شد و به همان شکل همچنان در اولویت کار دستگاه سیاست خارجی است.

وی یادآور شد: نقش برخی کشورها در این زمینه برجسته تر است که تعامل کشور ما با آن می تواند به همکاری های گسترده منجر می شود.

مهمانپرست ترکیه و عربستان را از جمله این کشورها عنوان کرد و گفت: این دو کشور جزء کشورهای موثر منطقه هستند.

وی در پاسخ به سئوالی خبر داد که شب گذشته خانواده دو تبعه آلمانی بازداشت شده در ایران بعد از تماس های مکرر وزیر خارجه این کشور و با پیگیری سرپرست وزارت خارجه و نگاه مثبت مقامات قضایی با این دو نفر در تبریز دیدار کردند.

کد مطلب 1219391

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