البرزیها به رسم قدرشناسی حماسه ای پرشور آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، منطقه البرز با دارا بودن حدود سه میلیون نفر جمعیت سالها به دلیل قرار گرفتن در حاشیه پایتخت و یدک کشیدن عنوان استان تهران از محرومیت در بخشهای مختلف رنج برد.

سالها پیش با افزایش روز افزون جمعیت این منطقه موضوع استان شدن کرج مطرح شد اما این موضوع تنها در حد حرف باقی ماند و پیگیری خاصی برای آن صورت نگرفت.

با روی کار آمدن دولت نهم موضوع استان شدن کرج دوباره مطرح شد و این بار با قوت بیشتر دولتمردان و نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی پیگیر موضوع استان شدن البرز شدند.

در دو سفر گذشته رئیس جمهوری به کرج نیز موضوع استان شدن البرز به عنوان مصوبات سفر مطرح شد و امروز در سفر سوم رئیس جمهوری به کرج و اولین سفر استانی به البرز وعده وی به البرزیها محقق شده است.

از همین رو مردم البرز از اقشار و اصناف گوناگون و قومیتهای مختلف به رسم قدرشناسی از تحقق این مطالبه دیرین خود که با همت رئیس جمهوری محقق شد استقبالی باشکوه را رقم زدند.

محل سخنرانی رئیس جمهور تا کیلومترها بیرون از محل ورزشگاه مخابرات شاهد جمعیت مشتاقی بود که برای دیدار با وی به این محل آمده بودند و نامه هایی را نیز در بیان مطالبات خود در دست داشتند.

رئیس جمهوری در سخنرانی خود از استقبال با شکوه مردم البرز قدردانی کرد و این استان را شایسته توسعه روزافزون دانست.

در طول سخنرانی رئیس جمهور بارها صحبتهای وی با تشویق حضار همراه شد و مردم حاضر در محل سخنرانی در تایید صحبتهای وی ندای تکبیر سر دادند.

خبرنگاران و عکاسان بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی پوشش خبری مراسم فوق را برعهده داشتند.

رئیس جمهور در جمع مردم استان از وعده های خوبی برای توسعه این استان خبر داد که این امر شور و هیجان وصف ناپذیری را در محل سخنرانی ایجاد کرد.

با پایان سخنرانی رئیس جمهور به دلیل همجوم جمعیت بسیار در محل سخنرانی شهروندان برای رسیدن به خودروهای خود ناچار شدند مسافت زیادی را با پای پیاده طی کنند.

ترافیک سنگینی نیز در محدود میدان سپاه کرج برقرار است.

رئیس جمهوری پس از خروج از محل ورزشگاه مخابرات و ادای فریضه نماز در ساعت 14 در کارگروه فرهنگ و هنر استان شرکت خواهد کرد.