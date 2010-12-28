دوره داوری قرآن در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیرضا احمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری سومین دوره داوری «وقف و ابتدا» و «تجوید» قرآن کریم توسط مجتمع «یاوران حضرت مهدی(عج)» جمکران افزود: این دوره با حضور اساتید برجسته کشوری در استان قم برگزار شد و سه نفر از استادان زنجان در آن حضور یافتند.

وی با اشاره به اینکه آزمون ورودی این دوره به صورت همزمان با سایر استان‌های کشور برگزار شد، اظهار داشت: 23 نفر از مربیان قرآن، از تمامی شهرستان‌های استان در آزمون ورودی شرکت کردند که از این میان، 6 نفر به مرحله بعد راه یافتند و در نهایت سه نفر به دوره داوری اعزام شدند.

احمدی افزود: افراد شرکت کننده در این دوره، قادر به داوری مسابقات شهرستانی و استانی هستند و با برگزاری دوره چهارم، این افراد داوری مسابقات کشوری را نیز می‌توانند بر عهده بگیرند.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری دوره‌های داوری در استان زنجان ادامه داد: دوره داوری در زنجان اوایل سال آینده برگزار خواهد شد؛ همچنین با برنامه‌ریزی‌های آتی درصدد برگزاری دوره‌های کشوری از جمله دوره داوری، در استان زنجان هستیم.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری دوره «ممتحن حفظ» در استان تهران، گفت: متأسفانه هیچ یک از اساتید استان زنجان در این دوره حضور نیافتند، امید است بتوانیم در سال‌های آینده با تبلیغات بیشتر، شاهد استقبال چهره‌های قرآنی استان از دوره‌های مشابه باشیم.

احمدی با ابراز ناخرسندی از مسئولان برگزاری مسابقات، بیان کرد: مسئولان باید دقت بیشتری در انتخاب داوران داشته باشند و با وجود داوران برجسته استانی متوسل به داوران استان‌های دیگر نشوند، از سوی دیگر انتخاب داوران، در مسابقات شهرستان‌های زنجان، مستلزم دقت بیشتری است،‌ چراکه برخی از افراد برجسته به دلیل عدم توانایی داوران، از شرکت در مسابقه خودداری می‌کنند.