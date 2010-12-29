باید از دیدار برابر امارات هم هراس داشته باشیم/ مربی خارجی برای پایه مفید است

جواد زرینچه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر پیروزی بر تیم امارات هم برای ما به یک خواسته بزرگ تبدیل شده و باید نگران این دیدار هم باشیم. تیم ملی ما در گذشته نه چندان دور به راحتی تیم هایی مثل کره شمالی، سوریه، تایلند را شکست می دادیم اما الان مقابل آنها با استرس زیاد بازی می کنیم.

مدافع پیشین تیم ملی خط دفاعی این تیم را حساس‌ترین منطقه زمین دانست و گفت: از نظر ساختار دفاعی باید وسواس بیشتری داشته باشیم تا پاشنه آشیل نشود و حریفان آن را نقطه ضعف ما نکنند. مدافعان ما باید با خونسردی و آرامش مقابل حریفان ظاهر شوند و اجازه خودنمایی به حریف را ندهند.

زرینچه حضور سرمربی خارجی را برای تیم ملی مثبت ندانست و گفت: با توجه به ضعف فوتبال پایه ما، بهتر است مربی خارجی را برای تقویت تیم های نونهالان و نوجوانان بکار گرفته و از مربیان خوب داخلی برای تیم ملی بزرگسالان استفاده کنیم.

مدافع پیشین تیم ملی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی ایران در جام ملتهای اسیا افزود: فدراسیون فوتبال باید به مربیان داخلی بیشتر بها داده و از آنها حمایت کند.