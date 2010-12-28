تهران پس از 9 سال قهرمان وزنه برداری ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تهران در حالی به عنوان قهرمان این رقابت‌ها دست یافت که تماشاگران حاضر در مجموعه فجر ورامین تا لحظات پایانی دسته فوق سنگین، شاهد رقابت نزدیکی میان وزنه برداران دو تیم تهران و مازندران بودند و چهره قهرمان پس از آنکه وزنه بردار مازندرانی در حرکت دو ضرب دسته 105+ کیلوگرم، سه بار متوالی در مهار وزنه درخواستی ناکام ماند، مشخص شد.



به این ترتیب تیم تهران با کسب 511 امتیاز به عنوان قهرمانی رقابت‌های وزنه برداری جوانان کشور در سال 89 دست یافت و ماندران با 465 امتیاز، بعد از این تیم روی سکوی دوم قرار گرفت. آخرین باری که تیم وزنه برداری تهران در مسابقات کشوری قهرمان شده بود به سال 1380 برمی گردد.



در پایان رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور، رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر اعلام شد:

1- تهران با 511 امتیاز

2- مازندران با 465 امتیاز

3- اردبیل با 431 امتیاز

4- خوزستان با 422 امتیاز

5- گیلان با 369 امتیاز

6- چهارمحال و بختیاری با 359 امتیاز

7- فارس با 345 امتیاز



در این رقابت ها 170 وزنه بردار رده‌های سنی 18 تا 20 سال از 27 استان کشور حضور داشتند. رده بندی نفرات برتر اوزان هشتگانه این رقابت ها نیز در زیر آمده است:

دسته 56 کیلوگرم:

1- مجید عسگری از هرمزگان؛ یکضرب 107 کیلوگرم، دوضرب 137 کیلوگرم، مجموع 244 کیلوگرم (مدال طلا)

2- امید ربیعی از فارس؛ یکضرب 97 کیلوگرم، دوضرب 120 کیلوگرم، مجموع 217 کیلوگرم (مدال نقره)

3- امین هنرکار از چهارمحال و بختیاری؛ یکضرب 100 کیلوگرم، دوضرب 116 کیلوگرم، مجموع 216 کیلوگرم (مدال برنز)



دسته 62 کیلوگرم:

1- جابر روزبهانی از فارس؛ یکضرب 125 کیلوگرم، دوضرب 146 کیلوگرم، مجموع 271 کیلوگرم (مدال طلا)

2- ایمان شاه قلیان از چهارمحال و بختیاری؛ یکضرب 120 کیلوگرم، دوضرب 145 کیلوگرم، مجموع 265 کیلوگرم (مدال نقره)

3- علی کرم یوسفی از بوشهر؛ یکضرب 121 کیلوگرم، دوضرب 140 کیلوگرم، مجموع 261 کیلوگرم (مدال برنز)



دسته 69 کیلوگرم:

1- مرتضی بیگلری از مازندران؛ یکضرب 122 کیلوگرم، دوضرب 163 کیلوگرم، مجموع 285 کیلوگرم (مدال طلا)

2- سعید رفیع نژاد از مازندران؛ یکضرب 126 کیلوگرم، دوضرب 158 کیلوگرم، مجموع 284 کیلوگرم (مدال نقره)

3- ارسطو موسی نسب از اردبیل؛ یکضرب 126 کیلوگرم، دوضرب 155 کیلوگرم، مجموع 281 کیلوگرم (مدال برنز)



دسته 77 کیلوگرم:

1- رضوان رحیم‌نیا از گیلان؛ یکضرب 131 کیلوگرم، دو ضرب 170 کیلوگرم، مجموع 301 کیلوگرم (طلا)

2- صالح چراغی از البرز؛ یکضرب 129 کیلوگرم، دو ضرب 165کیلوگرم، مجموع 294 کیلوگرم (نقره)

3- محمدحسین عسگری از گیلان؛ یکضرب 135 کیلوگرم، دو ضرب 159کیلوگرم، مجموع 294 کیلوگرم (برنز)

دسته 85 کیلوگرم:

1- علی‌اصغر رادمنش از چهارمحال و بختیاری؛ یکضرب 149 کیلوگرم، دو ضرب 185 کیلوگرم، مجموع 334 کیلوگرم (طلا)

2- نیما آقایی از گیلان؛ یکضرب 154 کیلوگرم، دو ضرب 174 کیلوگرم، مجموع 328 کیلوگرم (نقره)

3- علی فرشباف از آذربایجان شرقی؛ یک ضرب 145 کیلوگرم، دو ضرب 167 کیلوگرم، مجموع 312 کیلوگرم (برنز)

دسته 94 کیلوگرم:

1- سعید محمدپور از اردبیل؛ یکضرب 161 کیلوگرم، دو ضرب 195 کیلوگرم، مجموع 356 کیلوگرم (طلا)

2- علی جعفرزاده از تهران؛ یکضرب 152 کیلوگرم، دو ضرب 197 کیلوگرم، مجموع 349 کیلوگرم (نقره)

3- رضا آقازاده از البرز؛ یکضرب 152 کیلوگرم، دو ضرب 195 کیلوگرم، مجموع 347 کیلوگرم (برنز)

دسته 105 کیلوگرم:

1- بهادر مولایی از مازندران؛ یکضرب 169 کیلوگرم، دو ضرب 205 کیلوگرم، مجموع 374 کیلوگرم (طلا)

2- میلاد رستگار از مازندران؛ یکضرب 168 کیلوگرم، دو ضرب 197 کیلوگرم، مجموع 356 کیلوگرم (نقر)

3- احمد خزایی از تهران؛ یکضرب 158 کیلوگرم، دو ضرب 185 کیلوگرم، مجموع 343 کیلوگرم (برنز)

دسته 105 + کیلوگرم:

1- مهدی میرزایی از ایلام؛ یکضرب 170 کیلوگرم، دوضرب 215 کیلوگرم، مجموع 385 کیلوگرم (طلا)

2- رضا روحی از اردبیل؛ یکضرب 160 کیلوگرم، دوضرب 197 کیلوگرم، مجموع 357 کیلوگرم (نقره)

3- حامد ارژنگ از تهران؛ یکضرب 160 کیلوگرم، دوضرب 195 کیلوگرم، مجموع 355 کیلوگرم (برنز)