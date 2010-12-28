270 میلیارد ریال قرارداد در شرکت پالایش نفت بندرعباس منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد علی ابوالقاسمی صبح سه شنبه در جلسه پرسش و پاسخ نیروهای پیمانکاری و مشاوره ای شرکت که با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مسئولان پروژه ها و پیمانکاران مرتبط در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد، گفت: در سال گذشته مبلغی بالغ بر 367 میلیارد ریال و در نیمه اول سال 89 نیز مبلغی بالغ بر 270 میلیارد ریال قرارداد منعقد شده است.

ابوالقاسمی افزود: این مبالغ بیانگر ارائه بخش وسیعی از فعالیتهای شرکت پالایش نفت بندرعباس به بخش پیمانکاری است.

ابوالقاسمی ادامه داد: این شرکت بر اساس اعلام نیاز جهت اوامر تعمیراتی، خدمات فنی و مهندسی، بهبود تعدیل وضعیت نیروی انسانی و استفاده از توان شرکا قراردادهای مختلفی را با شرکتهای متعدد عقد کرده است.

به گفته وی، در نیمه اول سال 89، در شرکت پالایش نفت بندرعباس بالغ بر 27 مناقصه و 37 قرارداد منعقد شده است.

وی اشاره کرد: افتتاح حساب جهت پرداخت حقوق پیمانکاران، بیمه بدنی کارکنان جهت ایمنی آنان و اطلاع رسانی به شرکتها جهت حضور درمناقصه از طرق سایتهای مختلف از جمله اقدامات بهینه سازی امور قراردادهاست.

مدیر عامل شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز در ادامه این نشست صمیمی ضمن ابراز خرسندی از حضور در یک فضای صمیمی و در جمع کارکنان و پرتلاش پیمانکاری شرکت، گفت: منابع انسانی به عنوان سرمایه های اصلی و پایه های اساسی رشد و تعالی سازمان هستند از این رو باید بر احقاق حق و حقوق نظارت عالیه داشته تا از بروز مشکلات فرارو جلوگیری شود.

علیرضا امین اظهار داشت: از آنجایی که کوشش و تلاش مضاعف موجب سازندگی، رشد و توسعه یک سازمان می شود امید است که پیمانکاران به عنوان بازوان اجرائی و توانمند شرکت همواره در راستای تحقق اهداف چه در بخش اداری و چه در بخش اجرائی همراه و پشتیبان این شرکت باشید.

در این نشست و هم اندیشی که پیرامون بررسی مسائل، مشکلات و پاسخگوئی به سوالهای مورد نظر کارکنان خدمات پیمانکاری انجام شد، نمایندگان کارکنان پیمانکاری از پیمانهای مختلف شرکت موارد مورد نظر خود را به صورت مکتوب و شفاهی مطرح و مسئولان حاضر با همراهی اعضای هیئت مدیره پاسخ مناسب را در این راستا ارائه کردند.