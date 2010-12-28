محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، ادامه داد: هفت هزار واحد از این خون و فرآورده های خونی به استانهایی که نیاز داشتند همانند سیستان و بلوچستان، خوزستان و بندر عباس ارسال شد.

رشد 13 درصدی اهدای خون در محرم امسال در زنجان

نوری از اهدای پنج هزار واحد خون و فرآورده های خونی در محرم امسال در زنجان خبر داد و گفت: با همکاری خوب مردم و با اهدای کارتهای خون هزار و 700 واحد خونی توسط مردم زنجان اهدا شد که اگر فرآورده های آن را نیز در نظر بگیریم در مجموع پنج هزار واحد خون و فرآورده های خونی دریافت شد.

وی گفت: اهدای خون در ماه محرم امسال 13 درصد نسبت به سال گذشته و در نه ماهه نخست سال نیز هشت درصد شد نسبت به مدت مشابه در زمینه اهدا کنندگان مستمر و عادی داشته است.

رئیس سازمان انتقال خون استان زنجان اظهار داشت: اهدای خون در ماه محرم امسال 13 درصد نسبت به سال گذشته و در نه ماهه نخست سال نیز نسبت به مدت مشابه در زمینه اهدا کنندگان مستمر و عادی شاهد رشد هشت درصدی بوده ایم.

نوری با اشاره به اینکه اهدای خون فقط در شهر زنجان صورت گرفت، خاطر نشان کرد: اگر خونگیری در سطح استان انجام می گرفت آمار تا 300 درصد بیشتر از این می شد و اگر بتوانیم مراکز خود را در سطح استان افزایش دهیم بستر این کار فراهم می شود.

وی تعداد واحدهای انتقال خون استان را یک واحد در مرکز زنجان عنوان کرد و افزود: با راه اندازی پایگاه ابهر بستر استفاده از خون که یک ماده حیاتی است فراهم شده و استفاده از این ماده ساماندهی می شود.

نوری کیفیت خون پالایش شده در زنجان را بسیار خوب و همپای تهران دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به پایش کیفیت خون واحدهای انتقال خون سراسر کشور توسط ستاد مرکزی، هیچ مشکلی از نظر کنترل کیفی خون وجود ندارد و در صورت بروز نیز به سرعت اصلاح می شود.

خون و فرآورده های خونی با طی غربالگری های مختلف با سلامتی کامل همراه است

رئیس سازمان انتقال خون استان زنجان با تأکید بر اینکه رسالت سازمان انتقال خون تهیه خون و فرآورده های خونی سالم و کافی است، سلامت خون را دغدغه اصلی سازمان عنوان کرد و گفت: در این راستا غربالگری های مختلفی صورت می گیرد تا خون سالم و بدون هیچگونه شبهه و آلودگی به دست نیازمندان خون برسد.

نوری با تشریح روش های انجام این غربالگری ها اظهار داشت: در مرحله اول با اطلاع رسانی و دادن بروشور فرد از شرایط اهدای خون آگاه می شود و در صورت منداشتن شرایط لازم از اهدای خون خود منصرف می شود؛ در مرحله دوم پس از پذیرش که تنها در صورت وجود کارت شناسایی به دلیل اطلاع از وجود امنیت و سلامت فرد اهدا کننده صورت می گیرد، شرایط عمومی نظیر سن، جنس و وزن بررسی می شود.

وی ادامه داد: سپس فرد با حضور در اتاق معاینه و پزشک سازمان به سوالات او پاسخ می دهد و سوابق وی نیز جهت اطلاع از موارد مورد نیاز بررسی می شود و سپس فرد اقدام به اهدای خون می کند.

رئیس سازمان انتقال خون استان زنجان خاطر نشان کرد: پیش از اهدای خون مرحله دیگری به نام خود حذفی محرمانه وجود دارد تا اگر فرد با مراجعه به وجدان خود و به دلیل فراموش کردن موردی و یا هر دلیل دیگر از اهدای خون منصرف شد این کار را با قرار دادن کارت "مصرف نشود" در صندوق بتواند این کار را انجام دهد.

نوری افزود: در نهایت اگر پس از طی همه این مراحل و حتی پس از اینکه برگه "مصرف شود" را در صندوق قرار داد، فرد بنا به هر دلیلی از مصرف خون خود منصرف شد می تواند با تماس با شماره ای که در اختیار او قرار گرفته است این موضوع را اطلاع دهد و خون او از گردونه خون های قابل استفاده حتی اگر سالم نیز باشد خارج می شود.

بیشترین تقاضا در گروه خونی Oمثبت است

وی با اشاره به وجود گروه های خونی مختلف، بیشترین درخواست کنندگان و اهدا کنندگان را در گروه خونی Oمثبت اعلام کرد و گفت: گروه های خونی با Rhمثبت تقاضاهای بیشتری دارند چرا که عموم افراد جامعه دارای گروه های خونی مثبت هستند.

رئیس سازمان انتقال خون استان زنجان ادامه داد: پس از گروه خونی Oمثبت، گروه های خونی A، BوAB مثبت در رده بیشترین تقاضاها قرار دارند.

سازمان انتقال خون استان زنجان دستگاه امحای زباله های عفونی ندارد

نوری با بیان اینکه سازمان انتقال خون استان زنجان، دستگاه امحای زباله های عفونی ندارد، گفت: در حال حاضر پسماندهای عفونی با نامه نگاری ها و بصورت کدخدا منشی به سازمان های انتقال خون میانه و قزوین ارسال شده و در آنجا امحاء می شود.

وی یادآور شد: پیش از این پسماندهای عفونی انتقال خون زنجان توسط دستگاه کوره سوز بیمارستان ولیعصر از بین می رفت که با خرید دستگاه جدید و گران امحای زباله های عفونی توسط این بیمارستان به دلیل کمبود ظرفیت دستگاه دیگر چنین کاری صورت نمی گیرد.

رئیس سازمان انتقال خون استان زنجان خاطر نشان کرد: در گذشته نیز مواد بیولوژیکی مشکل دار در اوتو کلاو قرار داده می شد و پس از از بین بردن عوامل خطر زا توسط بیمارستان از بین می رفت اما در هر صورت چون خون ماده بیولوژیکی است و احتمال خطر دارد نیازمند امحای اصولی و بهداشتی است که ضرری برای شهروندان و محیط زیست نداشته باشد.