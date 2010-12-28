سفر نتانیاهو به قاهره/ احتمال اعلام آغاز جنگی جدید علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در مقاله ای با اشاره به ادامه قلدرمآبی های صهیونیست ها نوشت: روزگذشته " آویگدرو لیبرمن" وزیرامورخارجه رژیم اسرائیل با وقاحت و بی شرمی تمام اعلام کرد که اسرائیل هرگز از ترکیه به علت کشتار کاروان آزادی عذرخواهی نخواهد کرد.

درحمله وحشیانه نظامیان و کماندوهای صهیونیستی به کشتی مرمره ترکیه 9 شهروند ترک به شهادت رسیدند و شماری دیگر هم زخمی شدند.

روزنامه القدس العربی درادامه با اشاره به سفر قریب الوقوع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به قاهره خاطر نشان می سازد: امیدواریم که نتانیاهو در حین این سفر حمله جدیدی را علیه مردم در محاصره غزه اعلام نکند.

این روزنامه عرب زبان درادامه با لحنی طعن آمیز می نویسد: امیدواریم که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با توجه به اینکه یک شبکه جاسوسی موساد در مصر کشف شد، بنیامین نتانیاهو را به عنوان میهمان قاهره به حضور نپذیرد.

اخیرا یک شبکه جاسوسی وابسته به موساد در مصر متلاشی شد که این اقدام صهیونیست ها در حقیقت رخنه ونفوذ به حلقه امنیت ملی مصر با وجود امضای معاهده صلح بین دو طرف قاهره و تل آویو به شمار می رود.

القدس العربی درادامه تاکید می کند: حتی اگر هم حسنی مبارک، نتانیاهو را به حضور بپذیرد باید از وی بخواهد که عذرخواهی کند نه فقط به علت این اقدام یعنی جاسوسی علیه مصر بلکه به علت اعزام هیئت هایی به کشورهای حوزه نیل در قلب آفریقا با هدف ارائه حمایت مالی و نظامی از آنان.

رژیم اسرائیل هیئت هایی را با هدف احداث سد و به منظور کاستن سهم مصر از آب نیل به کشورهای آفریقایی اعزام می کند.