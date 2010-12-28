مشکلی با تحقیق و تفحص نداریم و از آن استقبال می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره تحقیق تفحص مجلس از شورای عالی ایرانیان گفت: ما مشکلی با تحقیق و تفحص نداشته و از آن استقبال می کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره هدفمند کردن یارانه ها و کارشکنی هایی که در این مسیر صورت می گیرد گفت: قطعا در برابر اجرای عدالت مخالفت هایی نیز وجود دارد ولی انقلاب اسلامی برای اجرای عدالت شکل گرفته است تا همه در مسیر رشد قرار گیرد .

وی افزود: یکی از مسائل مهم در اجرای عدالت مساوات اقتصادی است که از آن به عنوان قسط تبیین می شود. قطعا مخالفان عدالت تلاش می کنند تا برابری در جامعه اجرا نشود.

مشایی در ادامه گفت هدفمند کردن یارانه ها یکی از گام های مهم در اجرای عدالت است و طبیعی است مخالفانی داشته باشد. کسانی که تا کنون از فرصت های نابرابر استفاده می کردند با روش های مختلف تلاش می کنند مانعی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باشند. ابتدای بحث هدفمندی یارانه ها آنها به شکل های مختلف سعی کردند دل مردم و دولت را خالی کنند ولی دولت با درایت و پشتیبانی رهبر معظم انقلاب و شجاعت رئیس جمهور و همچنین همراهی مردم کار را آغاز کرد.

رئیس دفتر احمدی نژاد گفت: ابعاد مختلف این قانون ابتدا مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه بر خلاف تبلیغات مخالفان دولت که عده ای قلیلی را تشکیل می دهند و منافع مردم را در مسیر منافع خود نمی بینند کار انجام شد.

وی با اشاره به همراهی خوب مردم در اجرای قانون گفت: فضا برای تبلیغات منفی مطلقا وجود ندارد و اگر کسی بخواهد تبلیغات منفی کند چهره خود را افشا کرده است.

مشایی گفت: هر چه از زمان اجرای این قانون می گذرد دستاوردها بیشتر مشخص می شود و فرصت بیشتری در اختیار دولت قرار می گیرد تا در راستای رشد کشور حرکت کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: مردم شیرینی اجرای این قانون را بیش از پیش خواهند چشید و تلخی آن به کام کسانی است که مخالفت می کردند.

وی درباره بحث کارشناسی این قانون و اینکه آیا میزان یارانه ها دو برابر خواهد شد یا خیر، گفت: طبعا وقتی قانون هدفمندی یارانه ها اجرا می شود ظرفیت هایی را از خود نشان می دهد تا طبقات ضعیف مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.منافع ناشی از هدفمند کردن یارانه ها متعلق به مردم است و از این منافع تا کنون برخی بیش از اندازه استفاده می کردند حال ما می خواهیم کمک کنیم که آن عده که کمتر از این منافع بهره مند بودند استفاده بیشتری کنند.

مشایی تاکید کرد: ما تلاش خواهیم کرد که در سالهای آتی طبقات ضعیف تر از این مسیر رفاه بیشتری را به دست آورند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در خصوص برخی اظهار نظرهای شما علمای دینی نامه ای را برای اعتراض به شما فرستاده اند یا نه گفت: من چنین نامه ای را ندیده ام و چنین نامه ای به دست من نرسیده است.