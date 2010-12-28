گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مبتنی بر ویژگیهای محلی استانها باشد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرزانه نیکوبرش صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: برنامه های گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در کشور باید بر اساس ویژگی های بومی و محلی استان ها تدوین شود تا نتیجه بازخورد مناسبی را در جامعه به دنبال داشته باشد.

وی عنوان کرد: نمی توان با یک نسخه در مرکز کشور سایر نقاط کشور را در حوزه نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف مدیریت و ساماندهی کرد و باید برنامه ریزان و متولیان این حوزه بر اساس ویژگی های هر استان و منطقه شرایط مناسبی را در این بخش مورد توجه و در دستور کار قرار دهند.

مشاور امور بانون رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: خوشبختانه در حال حاضر اقدامات و برنامه های مناسبی با همکاری تمامی دستگاه های دولتی در سطح کشور در حوزه حجاب و عفاف آغاز شده و می طلبد که هماهنگی در بین دستگاه ها و سازمان های مسئول در این حوزه با جدیت بیشتری دنبال شود.

نیکوبرش مشارکت جدی تر رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما را در حوزه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف به دلیل تاثیرگذاری آن در جامعه مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: رسانه های جمعی می توانند به عنوان یکی از هرم های اصلی موضوع نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه مشارکت و همکاری بیشتری را داشته باشند.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی کشور نیز همگام با سایر سازمان ها و نهادهای دولتی علاوه بر مشارکت در طرح حجاب و عفاف برنامه ها و اقداماتی را به صورت مجزا ولی در چهارچوب برنامه های کشوری آغاز کرده است و از سال گذشته این برنامه ها با مشارکت استان ها به صورت جدی پیگیری و اجرا می شود.

مشاور امور بانون رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در پایان خاطرنشان کرد: راه اندازی جمعیت بانوان فرهیخته در تمامی استان های کشور با هدف بومی سازی فعالیت ها به ویژه در حوزه بانون از جمله کارهای مهم سازمان تبلیغات اسلامی است که خوشبختانه از زمان راه اندازی تاکنون اقدامات و برنامه های مناسبی هم در این بخش اجرا شده است.