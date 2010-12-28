دو طرح آبرسانی در آسارا به بهره برداری می رسد

ابوالقاسم باقری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در حاشیه برگزاری جلسه شورای اداری آسارا اظهار داشت: همزمان با ورود رئیس جمهور به کرج، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در بخش آسارا حضور یافته و در جلسه شورای اداری آسارا شرکت کردند.

وی افزود: افتتاح ساختمان محیط زیست بخش آسارا، راه اندازی دو ایستگاه BTS و افتتاح دو طرح آبرسانی به طول هفت هزار و 500 متر از جمله طرح هایی است که پس از این جلسه به بهره برداری می رسند.

بخشدار آسارا تاکید کرد: مهندس محمدی زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در بخش آسارا به مطالبات مردم پاسخ داده و مطالبات زیست محیطی این منطقه را بررسی می کند.