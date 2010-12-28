اظهارات خواندنی یک قاتل / دخترم از اینکه من قاتلم بسیار ناراحت است

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایک براون" می خواست کهکشان را بزرگتر کند، نه اینکه باعث کوچکتر شدن آن شود. او بیشترین بخش دوران کودکی خود را به جستجو در میان آسمان شب برای یافتن جهانی بیگانه در آن سوی سامانه خورشیدی سپری کرد.

پس از اینکه براون در دوران بزرگسالی در موسسه "کَلتِک"به یک اخترشناس سیاره ای تبدیل شد به آنچه همیشه آرزویش را داشت دست پیدا کرد و موفق به کشف یک سیاره شد که آن را "اریس" نامید، سیاره ای که اندکی از پلوتون بزرگتر بود و فاصله آن تا خورشید سه برابر این سیاره بود، البته چندان به نظر نمی آمد که این جرم کیهانی ارزش این را داشته باشد که بتوان آن را یک سیاره نامید.

این پدیده آغازگر مشکل و جنجالی بزرگ شد، در صورتی که "اریس" ارزش سیاره نامیده شدن را نداشت، پس پلوتون نیز یک سیاره به شمار نمی رفت. نتیجه این فرضیه دردناک این بود که سیاره پلوتون در سال 2006 به صورت رسمی جایگاه سیاره بودن خود را از دست داد و به یک کوتوله تبدیل شد.

براون در کتاب جدید خود با عنوان "چرا و چطور پلوتون را کشتم؟" به توضیح نقش کلیدی اش در یکی از بزرگترین بحثها و رویدادهای نجومی در جهان پرداخته و در مصاحبه ای با مجله "ویرد" به پرسشهای این نشریه درباره موضوعی مشابه پاسخ داده است:

* نشریه ویرد: چند سیاره در سامانه خورشیدی وجود دارد؟

- مایک براون: تنها هشت سیاره.

* چون پلوتون را کُشتی هشت سیاره وجود دارد؟

- دقیقا.

* چرا پلوتون شایستگی سیاره بودن را ندارد؟

- پلوتون به عنوان یک جرم کیهانی از اهمیتی برابر با هشت جرم دیگر سامانه خورشیدی برخوردار نیست. اگر فردا به صورت ناگهانی ناپدید شود، در سامانه خورشیدی آب از آب تکان نخواهد خورد. حتی آن را احساس نخواهید کرد. اما هرگز نمی توانید این جمله ها را درباره هشت سیاره دیگر سامانه خورشیدی به زبان بیاورید یا حتی درباره آن فکر کنید.

* فکر می کنی آنجا سیاره نهم دیگری وجود داشته باشد؟

- من فکر می کنم این هشت تا برای همیشه باقی خواهند ماند. شاید سیاره ای بزرگتر از عطارد در دوردستهای سامانه خورشیدی وجود داشته باشد که در این صورت چنین سیاره ای در مداری قرار دارد که به شکلی دیوانه وار بیضی شکل است. اما اگر چنین جرمی پیدا کنیم باید درباره مفهوم واژه سیاره دوباره اندیشید.

* همه این دردسرها از زمانی آغاز شد که شما فکر کردی سیاره ای جدید را کشف کرده ای...

- این همان چیزی بود که در تمام طول عمرم در جستجوی آن بودم...جرمی بزرگتر از پلوتون! سیاره دهم! اما این رویا هرگز به واقعیت تبدیل نشد. یافتن اریس مشابه یافتن نپتون یا اورانوس نبود زیرا این سیاره ها هزاران برابر اریس و هزاران برابر پلوتون هستند. از این رو باید اریس را از جمع سیاره ها خارج می کردیم و در نتیجه پلوتون نیز دچار سرنوشتی مشابه شد. فکر نمی کردم کسی جرات انجام این کار را داشته باشد، اما این کار از نظر علمی یک تصمیم گیری درست بود.

* چه کسی بیشتر از همه از خارج شدن پلوتون از مجمع سیاره ها ناراحت است؟

- اخترشناسان تیم "نیو هوریزون" که در سال 2006 فضاپیمایی را راهی پلوتون کردند بسیار ناراحتند زیرا مقصدی که فضاپیمای آنها به سوی آن راهی است، دیگر یک سیاره نیست! اذیت کردن آنها درباره این موضوع خیلی سرگرم کننده است!

* دختر پنج ساله ات از داشتن پدری با عنوان "سیاره کُش" چه احساسی دارد؟

- او از مکالمات معمولی دریافته است که من پلوتون را کشته ام و می داند که کشتن کسی یا چیزی کاری بسیار بد است. پس من کار بسیار بدی انجام داده ام و او از این بابت از من بسیار عصبانی است.