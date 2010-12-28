6 شکارچی متخلف در پارک ملی دریاچه ارومیه دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ماموران اجرایی پارک ملی دریاچه ارومیه با همکاری واحد گشت و کنترل سیار اداره کل در ماموریت گشت و کنترل سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه موفق به دستگیری شش نفر شکارچی متخلف شکار در مناطق تالاب سولدوز، نیزارهای گرده قیط، ممینه، داشخانه و تالاب گروس شدند.

ماموران اجرایی پارک ملی دریاچه ارومیه از افراد دستگیر شده شش قبضه اسلحه شکاری و ادوات شکار کشف و متخلفان را تحویل مقامات قضایی کردند.

صیاد متخلف در شاهین دژ دستگیر شد

همچین ماموران گارد اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شاهین دژ حین انجام ماموریت گشت و کنترل مناطق موفق به دستگیری صیاد متخلف که اقدام به شکار غیرمجاز ماهی از رودخانه زرینه رود می کرد شده و از صیاد متخلف تعدادی ماهی رودخانه ای و ادوات صید کشف و ضبط شد.