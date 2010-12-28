  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

6 شکارچی متخلف در پارک ملی دریاچه ارومیه دستگیر شدند

6 شکارچی متخلف در پارک ملی دریاچه ارومیه دستگیر شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: ماموران اجرایی پارک ملی دریاچه ارومیه با همکاری واحد گشت و کنترل سیار موفق به دستگیری شش نفر شکارچی متخلف در سواحل این پارک ملی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ماموران اجرایی پارک ملی دریاچه ارومیه با همکاری واحد گشت و کنترل سیار اداره کل در ماموریت گشت و کنترل سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه موفق به دستگیری شش نفر شکارچی متخلف شکار در مناطق تالاب سولدوز، نیزارهای گرده قیط، ممینه، داشخانه و تالاب گروس شدند.

ماموران اجرایی پارک ملی دریاچه ارومیه از افراد دستگیر شده شش قبضه اسلحه شکاری و ادوات شکار کشف و متخلفان را تحویل مقامات قضایی کردند.

صیاد متخلف در شاهین دژ دستگیر شد

همچین ماموران گارد اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شاهین دژ حین انجام ماموریت گشت و کنترل مناطق موفق به دستگیری صیاد متخلف که اقدام به شکار غیرمجاز ماهی از رودخانه زرینه رود می کرد شده و از صیاد متخلف تعدادی ماهی رودخانه ای و ادوات صید کشف و ضبط شد.

کد مطلب 1219450

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها