2300 متکدی در قم جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحسین بلیلی شامگاه دوشنبه در هفتمین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان قم که در استانداری قم برگزار شد در سخنانی به ارائه گزارشی از اجرای طرح جمع آوری متکدیان در شهر قم عنوان کرد: طرح جمع اوری متکدیان در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است اما به دلیل مشکلاتی که در برخی قوانین در زمینه اجرای این طرح وجود داشت آنگونه که باید و شاید به این طرح توجه نشده و این طرح به صروت کمرنگ در کشور اجرا می‌شود.



وی در ادامه با بیان اینکه شهر قم از لجاظ جایگاه فرهنگی و معنوی جایگاه وی‍‍‍ژه‌ای دارد و نباید شاهد وجود اینگونه معضلات باشیم افزود: براساس گزارشات رسیده و آمار‌ها بیشتر متکدیانی که در شهر قم به این کار مشغول هستند از مهاجران و اتباع خارجی بوده که گا‌ها در مواردی دیده شده است به صورت خانوادگی این کار را دنبال می‌کنند.



معاون فرماندار قم با بیان اینکه وجود متکدیان برای شهر حاشیه‌هایی نیز ایجاد می‌کند اظهار داشت: کمیته‌های کار‌شناسی با تمرکز همه دستگاه‌های اجرایی و با محوریت فرمانداری تشکیل شده تا در این زمینه برای مرتفع شدن این معضل برنامه‌ریزی کنند تا دیگر شاهد وجود چنین فضایی در شهر نباشیم.



وی در ادامه به روند اجرایی این طرح در هسته مرکزی شهر اشاره کرد و افرود: این کار با جدیت دنبال شده است که در مرحله اول متکدیان جمع آوری و در ادامه با پالایش آن‌ها و ارجاع به دستگاه‌های مربوطه در نهایت تعدادی از آن‌ها از استان ترد خواهند شد.



بلیلی اظهار داشت: این طرح در سال گذشته به صورت نیمه کاره‌ رها شد، اما در این راستا در سال جاری ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از متکدیان از سطح شهر قم جمع آوری و توسط سازمان بهزیستی پالایش شدند.



وی با بیان اینکه در بین افراد جمع آوری شده عده‌ای نیز دچار اعتیاد بودند افزود: این افراد به سازمان بهزیستی معرفی تا بتوانند مراحل درمان خود را سپری کنند.



معاون سیاسی اجتماعی فرماندار قم در ادامه عنوان کرد: در بین متکدیانی که جمع آوری شدند اگر متکدی وجود داشت که واقعا نیازمند بود این افراد نیز به کمیته امداد معرفی تا ماهیانه هزینه‌ای برای امرار معاش آن‌ها در نظر گرفته شود که بر اساس گزارش‌ها درصد کمی از متکدیان نیازمند واقعی هستند.



معاون فرماندار قم به برخی از مشکلات موجود در اجرای طرح جمع آوری متکدیان اشاره کرد و افزود: عدم برخورد قضایی با متکدیان با سابقه، کمبود امکانات و هزینه‌های جاری و عدم سرویس‌دهی مناسب دانشگاه علوم پزشکی و مرکز فوریت‌های ۱۱۵ از مهم‌ترین این مشکلات است.



وی در پایان به معضل افراد بی‌خانمان در شهر اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه نیز ۹۷۵ نفر جمع‌آوری که از این تعداد ۷۹۲ نفر مرد و ۱۸۳ نفر زن بودند.

