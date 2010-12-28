به گزارش خبرگزاری مهر، دکترعلی دارابی معاون سیمای سازمان صدا و سیما، در نخستین جلسه شورای راهبردی شبکه سه سیما گفت: با تاسیس شبکه ورزش سیما عمده برنامه‌های ورزشی شبکه سه در کنداکتور شبکه ورزش جا خواهد گرفت و شبکه سه به جوانان اختصاص خواهد یافت.

وی تاکید کرد: توجه به نسل جوان، خواست‌ها و انتظارات آنها و آینده‌نگری درمورد مسائل جوانان از الزامات دهه چهارم انقلاب است. ما امیدواریم که دولت محترم با تخصیص اعتبارات رسانه ملی را برای راه‌اندازی شبکه ورزش یاری و مورد حمایت قرار دهد.

دراین نشست علی اصغر پورمحمدی، مدیرشبکه سه سیما همکاری و کمک موثر شورای راهبردی را با برگزاری جلسات منظم و کاربردی خواستار شد.

فهیمه فرهمند پور رئیس پژوهشگاه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و عضو شورای راهبردی شبکه سوم بر لزوم تاثیرتصمیمات این شورا در تصمیم سازی شبکه سوم سیما تاکید کرد.

وی تشکیل شوراهای تخصصی مانند شورای زنان و خانواده و شورای ورزش و نظایر آن را نیز برای کارآمدتر شدن شوراها موثر ارزیابی کرد.

حجت الاسلام سیدمصطفی میرلوحی، مدیر روابط عمومی دانشگاه امام صادق (ع) بر ضرورت دقت هرچه بیشتر به محتوای برنامه‌های تولیدی به ویژه برنامه‌های معارف و استفاده از کارشناسان زبده دراین زمینه تاکید کرد.

دکتربهمن کارگر، معاون اجتماعی ناجا نیز عملکرد صدا و سیما را درمقابل هجمه رسانه های بیگانه و دشمنان انقلاب و نظام ستود و گفت: نیروی انتظامی نیز آمادگی دارد در زمینه‌های مرتبط برای هم‌اندیشی و همراهی موثر با صدا و سیما در کنار رسانه ملی باشد.

حسن گروسی، مدیرکل امورمجلس سازمان صدا و سیما هم گفت: شورای راهبردی می‌تواند در راستای رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی راهبردهای آینده، جامع‌نگر و قابل انجام ارائه کند.

محمد احسانی‌زاده دیگر عضو شورای راهبردی نیز همفکری، مطالعه دقیق و ارائه راهکارهای موثر را از مولفه‌های شورای راهبردی برای پیشبرد اهداف شبکه دانست.

فرید الدین حداد عادل دیگر عضو شورای راهبردی نیز ارتباط مستقیم و حضور درجمع نسل جوان جامعه را به عنوان عاملی موثر برای نقش آفرینی کارآمد شبکه سه سیما عنوان کرد.