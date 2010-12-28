نتانیاهو با ادبیات نژادپرستانه همه حقوق فلسطینیان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته آویگدور لیبرمن وزیر خارجه رژیم اسرائیل در اظهاراتی اعلام کرد که صلح با فلسطینی را نه تنها "غیرممکن" بلکه "ممنوع" می داند.

این اظهارات واکنش خاصی را از سوی بنیامین نتانیاهو بعنوان نخست وزیر را در پی نداشت و وی ضمن مخالفت با درخواست حزب کار برای برخورد با لیبرمن، در واکنشی نرم آن را اظهارات شخصی وزیر خارجه دانست.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، همچنین نتانیاهو روز گذدشته در ادبیاتی جدید اما کاملاً هماهنگ با اظهارات لیبرمن درباره مسئله فلسطین، هر گونه ایده مربوط به دولت تمام عیار فلسطینی و حق بازگشت آوارگان به خانه های خود را رد کرد.

نتانیاهو در اظهاراتی در پیوند با این موضوع گفت: تل آویو، اورشلیم (بیت المقدس) را به دو قسمت شرقی وغربی که بخش شرقی آن مورد درخواست فلسطینی ها برای تشکیل دولت است، تقسیم نخواهد کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین بار دیگر از برنامه خود برای غیر نظامی کردن کشور فلسطینی سخن به میان آورد که این به معنی مخالفت با برخورداری فلسطینیان از هرگونه ارتش است.

وی همچنین در موضعی نژادپرستانه از فلسطینی ها خواست تا حق بازگشت آوارگان را به سرزمین و خانه های خود به فراموشی بسپارند.