سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات برنامه های وزارت علوم برای تغییر و بازنگری رشته های هنری دانشگاهها افزود: کارگروهی از 4 ماه پیش برای بررسی وضعیت رشته های هنر دانشگاهها تشکیل شده که شامل 3 زیرکارگروه می شود.

اصلاح وضعیت ظرفیت و پذیرش دانشجو در رشته های هنر

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه کارشناسان اظهار می کردند بسیاری از دانشجویان هنر پس از پذیرش، از ذوق و علاقه خاص برای رشته های هنری برخوردار نیستند، در کارگروه اول بحث دانشجو، ظرفیت و نحوه پذیرش دانشجو در رشته های هنری مورد بررسی قرار می گیرد تا اصلاحات و بازنگریهای لازم در این زمینه انجام شود.

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم از تغییر در نحوه پذیرش دانشجو و افزایش ظرفیت در رشته های هنری خبر داد و گفت: پذیرش دانشجوی هنر الان به صورت عمومی است و تفکیکی برای آن قائل نیستیم که این نحوه پذیرش اشکال دارد و باید در پذیرش به گونه ای عمل شود که افرادی که واقعا به این رشته ها علاقه مند هستند و پتانسیل لازم را برای آن دارند، وارد این رشته ها شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که نتایج بررسیهای این کارگروه برای مهر سال آینده مشخص شود.

افزایش تعداد رشته های هنری در دانشگاهها

قدیمی با اشاره به کارگروه دوم مربوط به رشته های هنری به مهر گفت: کارگروه دوم مربوط به سرفصلهای دروس است که بحث ایجاد و افزایش رشته های هنری را نیز در بر می گیرد.

وی اظهار داشت: ما در حال حاضر حدود 100 رشته در هنر داریم و با ارزیابی انجام شده در این کارگروه به نتیجه رسیده ایم که تعداد این رشته ها باید افزایش یابند.

شاخصهای کیفیت سرفصلهای دروس هنر

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مهر گفت: کیفیت سرفصلهای دروس هنری نیز در دستورکار این کارگروه است که بر اساس آن سرفصلهای رشته های موجود باید به روز و غناسازی شود و مطابق با نیازهای کشور تغییر یابد تا فارغ التحصیلان رشته های هنری در یافتن شغل مشکلات کمتری داشته باشند.

وی افزود: همچنین اصلاحات ارزشی مطابق با ارزشهای ایرانی و اسلامی نیز در بازنگری دروس در نظر گرفته می شود.

مهارتی شدن دوره های کاردانی هنر

قدیمی گفت: در حال حاضر 7 درصد از تعداد کل دانشجویان کشور غالبا در دوره کاردانی رشته های هنری تحصیل می کنند از این رو تلاش ما این است که هم دوره های کاردانی رشته های هنر مهارتی تر شود و هم دوره های بالاتر تحصیلی نیز ارتقا یابد.

تغییر در وضعیت اساتید رشته های هنری

وی موضوع اساتید رشته های هنر را یکی دیگر از دغدغه های وزارت علوم دانست و افزود: کارگروه سوم به وضعیت اساتید این رشته ها می پردازد و با بررسیهایی که تا کنون در این کارگروه صورت گرفته مشخص شده که ما باید از لحاظ کمی و کیفی به این موضوع رسیدگی کنیم.

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم گفت: از این رو به دنبال این هستیم که هم از نظر تعداد و هم از نظر کیفیت تغییراتی را در در وضعیت اساتید هنر داشته باشیم.

بازآموزی اساتید رشته های هنر در دانشگاهها

وی با بیان اینکه تعداد اساتید هنر باید در دانشگاهها افزایش یابند به مهر گفت: همچنین به لحاظ کیفی اگر نیاز باشد اساتید این رشته ها باید بازآموزی هایی داشته باشند و برای آنها دوره های تکمیلی برگزار شود.

قدیمی افزود: همچنین بحث محیط و نیازسنجی نیز در این رشته ها مطرح شده که هنوز به صورت کارگروه شکل نگرفته است.