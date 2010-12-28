سینمای چین امسال 5/1 میلیارد دلار بلیت فروخت

به گزارش مهر از ورایتی این رقم با توجه به رشد قابل توجه میزان فروش فیلم های داخلی در اکران این کشور نشانگر پربار بودن سالی گذشته در سینمای این کشور است.



هان سانپینگ رئیس گروه فیلم چین مهم ترین نهاد ناظر بر اکران فیلم در این کشور گفت : میزان فروش بلیت سینما در سال جاری در چین ، بی تردید روز جمعه به رقم 5/1 میلیارد دلار خواهد رسید. به این ترتیب نسبت به سال 2009 که این رقم 910 میلیون دلار بود ، رشدی 60 درصدی مشاهده می شود.



سانپینگ پیش بینی کرد میزان فروش بلیت در سال 2012 به 3 میلیارد دلار برسد.بخش قابل توجهی از میزان فروش سالانه سینمای چین به فیلم های خارجی اختصاص دارد.امسال دولت چین اندکی از سیاست های سختگیرانه خود در مورد نمایش عمومی فیلم های خارجی کاست و 24 فیلم خارجی در سینما های این کشور اکران شدند.این فیلم ها در مجموع 420 میلیون دلار فروش داشتند.



در این میان " آواتار" با 210 میلیون دلار پر فروش ترین فیلم سال 2010 در چین بود." آغاز" 69 میلیون دلار فروخت و در جایگاه دوم ایستاد." هری پاتر و یادگاران مرگ : قسمت اول" هم در یک ماه نمایش خود در چین 33 میلیون دلار بلیت فروخت.



در سال پربار سینمای چین فیلم های داخلی نیز با فروش هایی قابل توجه روبرو شدند.فیلم " پس از شوک" ساخته فنگ زیائو گانگ با فروش 100 میلیون دلاری رکورد تازه ای در فروش فیلم های داخلی بر جا گذاشت.فیلم " قربانی" ساخته چن کایگه نیز در دو هفته نخست اکران خود 28 میلیون دلار فروخته که برای فیلم های کایگه رقم قابل توجهی است.