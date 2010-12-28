مهدی محبتی درباره این اثر در دست چاپ خود به خبرنگار مهر گفت: اخیراً کتابی را با عنوان "لرزه حُسن" تحویل انتشارات هرمس دادهام و مراحل صفحهبندی و قبل از چاپ را میگذراند.
این پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان اضافه کرد: کتاب اخیر حاصل پژوهشی آکادمیک درباره اندیشههای فلسفی اقبال لاهوری و مربوط به سالهای دور و در واقع متن تلخیص یافته پایاننامه من است.
وی افزود: این کتاب شامل دو بخش است که در 12 فصل بخش اول آراء و اندیشههای اقبال درباره جایگاه وجودی انسان در هستی و همچنین تکوین آن مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته محبتی در بخش دوم این کتاب 230 صفحهای هم گزیدهای از شعرهای این شاعر و فیلسوف پاکستانی آمده است.
این نویسنده که اخیراً با کتاب "از معنا تا صورت" در جایزه جلال آلاحمد مورد تقدیر قرار گرفت، با اشاره به استقبال از این کتاب، از احتمال تجدید چاپ آن توسط انتشارات سخن طی روزهای آتی خبر داد.
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