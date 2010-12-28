30 هزار واحد مسکن روستایی فارس در دست اجراست

خداخواست شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: اعتبار مربوط به این واحدها ابلاغ شده و در حال اجراست و برای هر واحد 10 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این 30 هزار واحد مسکونی روستایی در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر اظهار داشت: این اداره کل برای ساخت 12 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت تعهد داشته که تاکنون 15 هزار واحد ساخته شده و بیشتر از تعهدات خود عمل کرده است.

شهبازی در خصوص عمران روستایی نیز گفت: بخش عمده ای از اعتبارات برای عمران روستایی ابلاغ نشده به همین دلیل اجرای این طرح ها با مشکل مواجه شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس با بیان اینکه 20 میلیارد تومان برای این بخش درنظر گرفته شده، اظهار داشت: این اعتبار برای بهسازی روستاها، دفع فاضلاب، آسفالت و غیره تخصیص یافته که باید پرداخت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زلزله اشکنان شهرستان لامرد نیز گفت: در این زلزله سه هزار واحد مسکونی در اشکنان خسارت دیدند که برای بهسازی و ساخت این واحدها 10 میلیون تومان کمک وام قرض الحسنه و پرداخت می شود البته در این خصوص یک میلیارد و 500 میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است.

شهبازی گفت: تاکنون فونداسیون 800 واحد مسکونی ریخته شده و اسکلت بیش از 300 واحد زده شده است.