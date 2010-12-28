ارزیابی مدیران همدان فضای رقابت را سالم می کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم ‌رضا پیریایی اظهار داشت: این امر در ایجاد انگیزه بالا در بین مدیران به منظور ارائه عملکرد بهتر در حوزه کاری نقش مؤثری دارد.

پیریایی گفت: در نظارت و بازرسی‌ عملکرد مدیران و مسئولان نباید تنها نقایص عنوان شود بلکه بیان نقاط مثبت کارها به انجام بهتر امور کمک می کند.

وی با تاکید بر اینکه باید بستر لازم برای ایجاد رقابت بین مدیران را فراهم کرد، افزود: مدیران باید به امر اطلاع‌ رسانی به موقع و بهر ه‌گیری از تبلیغات برای افزایش بهره‌ وری در کارها واقف باشند.

استاندار همدان با اشاره به اینکه در برخی مواقع ضعف اطلاع‌ رسانی موجب عدم تقاضا از سوی افراد می‌شود، گفت: در این زمینه انجام تبلیغات درست، پیشرفت و مزیت مناسبی را برای استان همدان مهیا می‌کند.

پیریایی از برگزاری همایش بررسی معماری الگوی ایرانی - اسلامی در یک ماه آینده در استان همدان خبر داد و اظهار داشت: این همایش با هدف بررسی الگوی معماری اسلامی - ایرانی در استان همدان و با حضور متخصصان و اساتید فن معماری و ساختمان برگزار می‌شود.

پیریایی یادآور شد: باید برنامه‌ریزی‌ برای بالا بودن سطح علمی این همایش به منظور بهره‌ برداری مطلوب از این همایش مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد.