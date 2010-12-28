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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

مجوز فعالیت سه باب کانون تخصصی استان زنجان صادر شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول کانون فرهنگی مساجد استان زنجان گفت: مجوز سه باب کانون تخصصی استان زنجان صادر شد و شمار کانونهای تخصصی در استان به 10 باب کانون افزایش یافت.

امرالله حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: مجوز این سه باب کانون صادر شده که همزمان با دهه فجر در استان بصورت رسمی افتتاح خواهند شد.
 
وی ادامه داد: این کانونهای تخصصی با عناوین مراسمات و همایشها در کانون شیفتگان مولی در زنجان، آواها و نواها در کانون انتظار شهرستان صایین قلعه و کانون تخصصی مشاوره در کانون عرفان  شهرستان طارم  فعالیت خواهند کرد. 
 
حسنی افزود: اعتباری بالغ بر 90 میلیون ریال جهت تجهیز این  کانونها از سوی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری  مساجد کشور تخصیص یافته است.
 
مسئول کانون فرهنگی مساجد استان زنجان گفت: در حال حاضر در استان زنجان 160 باب کانون فرهنگی و هنری در جنب مساجد  با محوریت فعالیتهای مذهبی، فرهنگی و هنری، ورزشی  و آموزشی مشغو.ل فعالیت هستند  و از این تعداد 10باب کانون بصورت تخصصی در زمینه های قرآن و نماز، مهدویت، آموزش، پژوهش، نظارت و بازرسی، کتابخانه، IT، مراسمات و همایشها، آواها و نواها و مشاوره  فعالیت می کنند.
کد مطلب 1219509

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