مجوز فعالیت سه باب کانون تخصصی استان زنجان صادر شد

امرالله حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: مجوز این سه باب کانون صادر شده که همزمان با دهه فجر در استان بصورت رسمی افتتاح خواهند شد.

وی ادامه داد: این کانونهای تخصصی با عناوین مراسمات و همایشها در کانون شیفتگان مولی در زنجان، آواها و نواها در کانون انتظار شهرستان صایین قلعه و کانون تخصصی مشاوره در کانون عرفان شهرستان طارم فعالیت خواهند کرد.

حسنی افزود: اعتباری بالغ بر 90 میلیون ریال جهت تجهیز این کانونها از سوی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور تخصیص یافته است.

مسئول کانون فرهنگی مساجد استان زنجان گفت: در حال حاضر در استان زنجان 160 باب کانون فرهنگی و هنری در جنب مساجد با محوریت فعالیتهای مذهبی، فرهنگی و هنری، ورزشی و آموزشی مشغو.ل فعالیت هستند و از این تعداد 10باب کانون بصورت تخصصی در زمینه های قرآن و نماز، مهدویت، آموزش، پژوهش، نظارت و بازرسی، کتابخانه، IT، مراسمات و همایشها، آواها و نواها و مشاوره فعالیت می کنند.