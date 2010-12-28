  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

21 هزار نمونه گیری از پرندگان در آذربایجان غربی انجام شد

21 هزار نمونه گیری از پرندگان در آذربایجان غربی انجام شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: در راستای مراقبت از بیماریهای آنفولانزای فوق حاد پرندگان از ابتدای سالجاری تا کنون 21 هزار و 542 مورد از پرندگان نمونه گیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران نمونه های اخذ شده جهت انجام آزمایشات تشخیصی را 9 هزار و 434 نمونه خون، هزار و 585 نمونه بافتی و سوآپ نای و کلوآک و 10 هزار و 523 آزمایش الیزا وHI و PCR جهت شناسایی سویه های بیماری زای آنفلوانزا عنوان کرد.

وی با اشاره به بازدید و بررسی به تعداد 599 مورد واحدهای طیور صنعتی، روستاهای حاشیه تالابها و زیستگاههای حیات وحش استان طی این مدت، بیان داشت: همچنین 15 هزار و 413 مورد خبرگیری روزانه و کسب اطلاعات توصیفی از مزارع پرورش طیور صنعتی و بومی استان انجام شده است.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه به منظور مراقبت و پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با ایجاد پایگاههای دیدوری توسط اکیپهای بررسی و نمونه برداری انجام می شود، خاطر نشان کرد: از ابتدای سالجاری اطلاع گیری از وضعیت پرندگان مهاجر در تالابها، حاشیه رودخانه ها و دریاچه های پشت سد و روستاهای حاشیه آنها اقدام به بررسی بیماری و نمونه برداری و مطالعات آزمایشگاهی انجام شده است.

کد مطلب 1219510

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها