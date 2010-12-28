21 هزار نمونه گیری از پرندگان در آذربایجان غربی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران نمونه های اخذ شده جهت انجام آزمایشات تشخیصی را 9 هزار و 434 نمونه خون، هزار و 585 نمونه بافتی و سوآپ نای و کلوآک و 10 هزار و 523 آزمایش الیزا و HI و PCR جهت شناسایی سویه های بیماری زای آنفلوانزا عنوان کرد.

وی با اشاره به بازدید و بررسی به تعداد 599 مورد واحدهای طیور صنعتی، روستاهای حاشیه تالابها و زیستگاههای حیات وحش استان طی این مدت، بیان داشت: همچنین 15 هزار و 413 مورد خبرگیری روزانه و کسب اطلاعات توصیفی از مزارع پرورش طیور صنعتی و بومی استان انجام شده است.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه به منظور مراقبت و پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با ایجاد پایگاههای دیدوری توسط اکیپهای بررسی و نمونه برداری انجام می شود، خاطر نشان کرد: از ابتدای سالجاری اطلاع گیری از وضعیت پرندگان مهاجر در تالابها، حاشیه رودخانه ها و دریاچه های پشت سد و روستاهای حاشیه آنها اقدام به بررسی بیماری و نمونه برداری و مطالعات آزمایشگاهی انجام شده است.