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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

بیابانکی:

شعر دفاع مقدس در قالبهای کلاسیک دچار تکرار شده است

شعر دفاع مقدس در قالبهای کلاسیک دچار تکرار شده است

سعید بیابانکی با تاکید بر به روز کردن مضامین و موضوعات در عرصه شعر دفاع مقدس عنوان کرد: در سالیان اخیر این شعر در قالبهای کلاسیک به تکرار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و طنزپرداز گفت: آنچه موجب بیرون آمدن ادبیات از دل جنگ در جامعه می‌شود، کنگره شعر دفاع مقدس است که خوشبختانه در طول سال هم، جاری و ساری است.

وی ادبیات دوران جنگ را به ستون پیاده خطوط مقدم جنگ تشبیه کرد و متذکر شد: امروزه با پایان گرفتن جنگ بسیاری از نیروها عقب نشینی کرده‌اند و طبیعتا بخشی از شعر دفاع مقدس هم شهید شده و تنها پلاک شاعر شهید آن برای ما باقی مانده است.

بیابانکی با اشاره به نزول کمّی شعر دفاع مقدس در سالیان اخیر بیان کرد: طبیعی است که با خاتمه جنگ مسائل آن هم که دیگر دغدغه نخست ما نیست، کمی کم‌رنگتر می‌شود؛ اما در کنار این، آثار ادبی کیفیت و قوت بیشتری پیدا می‌کنند و رفته رفته  از آزمون و خطا دورتر می‌شویم.

وی شعر سپید را در بیان مسائل دفاع مقدس کارآمد دانست و افزود: شعرهای آزاد سالیان اخیر عمدتاً کارهای درخشانی هستند که در نوع خود یک اتفاق ادبی به شمار می‌آیند و ما را به معیارهای جهانی نزدیکتر کرده‌اند.

سراینده مجموعه در دست انتشار "شب دنباله‌دار"همچنین یادآور شد: اگر بپذیریم که جامعه، شعر را به شاعران سفارش می‌دهد، در آن صورت متوجه خواهیم شد که مساله جنگ، سفارش اول امروز ما نیست و باید موضوعات آن به روز شود.

بیابانکی در پایان ذات شعر کلاسیک را تکرارپذیر و کم تحرک دانست و گفت: شعر دفاع مقدس در حوزه قالبهای کلاسیک دچار تکرار شده است و من امیدوارم که کنگره سراسری شعر دفاع مقدس این ضرورتها و مسائل را به جامعه ادبی گوشزد کند.

نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس، اسفند ماه سال جاری در یزد برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1219513

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